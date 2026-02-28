Возрастное ограничение 18+
Кассация утвердила оправдательный приговор екатеринбургскому предпринимателю Насими Мамедову
Кассационный суд поставил точку в резонансном деле об убийстве бизнесмена Зубакина, которое длилось более 25 лет
Коллегия судей Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске под председательством Ирины Симаковой оставила без удовлетворения кассационное представление прокуратуры по делу екатеринбургского предпринимателя Насими Мамедова, ранее оправданного присяжными по обвинению в убийстве по найму. Об этом сообщила адвокат Мамедова Екатерина Кувалдина.
По словам защитника, кассационное представление практически полностью повторяло доводы апелляционного представления, которое ранее было отклонено Свердловским областным судом. Кассационный суд не нашёл нарушений закона в приговоре, вынесенном на основании вердикта присяжных.
Это уже третья попытка прокуратуры добиться отмены оправдательного приговора. При этом само дело прошло три полных круга рассмотрения в Кировском районном суде Екатеринбурга с участием присяжных, и каждый раз коллегия единогласно признавала Мамедова невиновным.
Как ранее сообщали «Вечерние ведомости», первый оправдательный вердикт присяжные вынесли в августе 2023 году, однако Свердловский областной суд отменил приговор и вернул дело на пересмотр. Вторая коллегия присяжных в марте 2024 года также единогласно оправдала Мамедова. Этот приговор даже вступил в законную силу, но прокуратуре удалось добиться его отмены в кассационной инстанции.
Третий и окончательный оправдательный приговор был вынесен 11 июня 2025 года. Мамедов был оправдан по пункту «з» части 2 статьи 105 УК («Убийство по найму») в связи с непричастностью к совершению преступления, с признанием за ним права на реабилитацию. В предыдущие разы основаниями для отмены приговоров в вышестоящих инстанциях были не претензии к работе присяжных, а процессуальные ошибки и неточные формулировки, допущенные судьями Кировского районного суда при ведении процесса.
17 сентября 2025 года Свердловский областной суд под председательством судьи Марины Сенниковой оставил третий приговор без изменений, отклонив апелляционное представление прокуратуры. Теперь аналогичное решение принял и кассационный суд.
Убийство бизнесмена Алексея Зубакина произошло 21 декабря 2000 года в Екатеринбурге на улице Высоцкого, в микрорайоне ЖБИ.
По данным следствия, рано утром предприниматель подъехал к дому своего делового партнёра Дмитрия Дейча на автомобиле Mercedes. Когда Зубакин вышел из машины, неизвестный произвёл в него не менее 12 выстрелов из огнестрельного оружия калибра 5,6 мм. Бизнесмен получил множественные ранения и скончался через два дня в больнице.
Как подробно описывали «Вечерние ведомости», расследование было начато по горячим следам, однако установить причастных к преступлению лиц сразу не удалось. В декабре 2001 года следствие было приостановлено. Дело оставалось нераскрытым более двадцати лет.
Только в марте 2022 года по подозрению в убийстве были задержаны сразу три человека: бизнесмен Дмитрий Дейч, которого следствие считало заказчиком убийства, Михаил Клок — в прошлом, по данным правоохранительных органов, участник ОПГ «Центровые», проходивший по делу как пособник, — и Насими Мамедов, которого обвинение пыталось выдать непосредственным исполнителем.
По версии следствия, у Дейча и Зубакина, совместно занимавшихся предпринимательской деятельностью с середины 1990-х, возникли серьёзные разногласия. Дейч, опасаясь за свою жизнь, обратился к Клоку с просьбой организовать устранение партнёра. Клок, по версии обвинения, привлёк к исполнению преступления своего 22-летнего водителя — Насими Мамедова, которому якобы заплатили 14 тысяч долларов.
Всё обвинение против Мамедова было построено исключительно на показаниях Михаила Клока — неоднократно судимого за разбои, грабежи и покушение на убийство. Как детально описывали , Клок заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, которое давало ему особый статус в рамках следствия и очевидный интерес в даче определённых показаний.
При этом прямых доказательств причастности Мамедова к убийству в деле представлено не было. Орудие убийства так и не нашли — водолазы несколько раз обследовали озеро Шарташ, куда, по словам Клока, оружие якобы было сброшено, но безрезультатно. Не было обнаружено ни одного очевидца стрельбы.
Показания самого Клока неоднократно менялись. Как сообщали «Вечерние ведомости», на суде он озвучивал сразу несколько версий событий — каждый раз существенно отличавшуюся от предыдущей. В 2014 году он утверждал, что вообще не причастен к убийству; в 2022-м заявил, что его «использовали втёмную»; а затем дал показания, в которых назвал Мамедова исполнителем.
Более того, в ходе процесса свидетель обвинения Валерий Поваров, в прошлом руководивший ЧОП «Гюрза» и близко знавший Клока, заявил в суде, что Клок неоднократно рассказывал ему лично, как именно он сам стрелял в Зубакина.
У Мамедова, в свою очередь, обнаружилось алиби: согласно амбулаторной медицинской карте, в день убийства он находился на приёме у врача-аллерголога. Сама врач подтвердила это в суде. Защита также обращала внимание на то, что на момент преступления Мамедову было всего 22 года, он был студентом, не имел навыков стрельбы и физически не подходил на роль профессионального киллера.
Судьба остальных фигурантов дела сложилась по-разному. Дмитрий Дейч, признавший свою вину в заказе убийства, скоропостижно скончался в 2023 году, не дожив до приговора. Обстоятельства его смерти в разгар судебного процесса до сих пор вызывают вопросы.
Михаил Клок, чьё дело было выделено в отдельное производство, по последним данным, скрылся от суда. По информации его защиты, он якобы находится в зоне боевых действий, однако силовые структуры официально ведут его розыск. Примечательно, что дело Клока за то время, что дело Мамедова прошло полных три «круга» с тремя приговорами, не дошло даже до первого приговора — заседания постоянно откладывали на основании медицинских документов, предоставляемых Клоком. При этом на заседания по делу Мамедова Клок, чтобы дать показания против предпринимателя, приходил.
Сегодняшнее решение Седьмого кассационного суда фактически ставит точку в уголовном преследовании Мамедова: оправдательный приговор окончательно вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
