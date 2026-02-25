Сотрудницу кафе в Каменске-Уральском будут судить за удар кулаком по лицу подростку

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменске-Уральском в суд направлено уголовное дело в отношении 46-летней женщины, работавшей в заведении общественного питания. Её обвиняют в хулиганстве с применением насилия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По информации надзорного ведомства, днём 8 февраля 2026 года женщина находилась на работе – она убирала помещения в ресторане на первом этаже торгового центра по гражданско-правовому договору. Там она увидела 14-летнюю посетительницу.Как поясняют в прокуратуре, поводом для конфликта стало замечание, которое девочка сделала сотруднице. Словесная перепалка быстро переросла в ссору. По данным следствия, женщина стала грубо оскорблять подростка при других посетителях, а затем ударила её кулаком по лицу.У девочки диагностировали закрытый перелом костей носа. Теперь дело рассмотрит Синарский районный суд Каменска-Уральского.Мероприятие для возрастной категории 18+