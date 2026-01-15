Возрастное ограничение 18+

Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»

14.09 Среда, 21 января 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министерство экономического развития России и компания Авито продлили срок приёма заявок на участие в «ПредприниМаму». У россиянок есть ещё ровно месяц на то, чтобы зарегистрироваться в образовательную программу.

Решение продлить срок приёма заявок до 20 февраля связано с высоким спросом: на сегодняшний день зарегистрировалось уже более 3200 участниц со всей страны.

Наибольшую активность проявили жительницы Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей. После регистрации заявительницы получают доступ к закрытому сообществу для обмена опытом и поддержки.

Программа, впервые запущенная в 2024 году, создана специально для мам, которые по объективным причинам не могут участвовать в очных курсах.

Онлайн-формат делает предпринимательскую поддержку доступной для женщин в декрете, воспитывающих маленьких детей или живущих в удалённых населённых пунктах.

Образовательная программа выстроена как последовательный путь от поиска идеи к первым продажам. Участницы проходят модули по оценке бизнес-идеи, построению модели, определению целевой аудитории и основам финансового управления.

Как отмечается, курс вызывает наибольший интерес у мам детей дошкольного и младшего школьного возраста, стремящихся эффективно использовать период семейной заботы для профессионального роста. Среди слушательниц — не только матери одного-двух детей, но и 639 многодетных мам троих детей, 192 — четверых и 44 — пятерых детей.

«Авито впервые стал партнером программы, чтобы на практике помочь женщинам в развитии их бизнеса. Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта, а кроме того, расскажут про уникальную специфику Авито как площадки для старта бизнеса – не маркетплейса, а классифайда»,

– пояснил управляющий директор Авито Влад Федулов.


По данным платформы, число женщин-предпринимателей до 40 лет, развивающих своё дело с её помощью, за год выросло на 7%.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости России и мира
