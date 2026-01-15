Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»

– пояснил управляющий директор Авито Влад Федулов.

«Авито впервые стал партнером программы, чтобы на практике помочь женщинам в развитии их бизнеса. Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта, а кроме того, расскажут про уникальную специфику Авито как площадки для старта бизнеса – не маркетплейса, а классифайда»,