Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое





– сказал Антон Уваров. «Если профессия рабочая, то можно не переживать - специалист вне зоны риска. Стоит пользоваться AI-ассистентами, чтобы быть успешнее остальных. Если речь идет об офисном сотруднике, то нужно прокачивать навыки работы с ИИ, стараться каждую задачу автоматизировать, настраивать под себя личные сценарии автоматизации. Это новый английский язык»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В России продолжает расти спрос на сотрудников, умеющих работать с искусственным интеллектом. Аналитики сравнивают потребность во владении ИИ со знанием английского языка.По данным Авито Работы, за первые три квартала 2025 года количество вакансий с запросом на умение работать с нейросетями выросло на 89%. Растёт и интерес со стороны соискателей: число резюме с упоминанием ИИ увеличилось на 120%.Управляющий директор Авито Работы Антон Уваров в рамках сессии «ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмами» на форуме «Цифровые решения» отметил, что представителям рабочих профессий можно не опасаться потери востребованности из-за неумения работать с искусственным интеллектом. С офисными работниками ситуация складывается иначе.В пример он привёл маркетологов и специалистов по PR, подчеркнув, что они могут самостоятельно настраивать автоматизированные сценарии парсинга новостных каналов, сбора сентимента и упоминаний. То же самое могут делать разработчики, передавая рутинные задачи нейросетям. Технологии применяют для генерации идей и текстов, создания изображений, перевода, анализа информации, обучения, планирования и автоматизации рутинных задач.Отмечается рост использования ИИ в карьерном консультировании — более 39% работающих россиян применяют ИИ для планирования своего профессионального развития. Среди топ-менеджеров и IT-специалистов более половины регулярно используют ИИ для выбора навыков, обучения и подготовки к собеседованиям.