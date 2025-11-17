Возрастное ограничение 18+
Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Авито Услуги» вместе со своими партнёрами «Лемана Про» и сетью аптек «Столички» запустили просветительский проект «Безопасный ремонт», направленный на популяризацию культуры безопасного ремонта и снижение травматизма при строительных работах.
В рамках инициативы разработана «Памятка с базовыми правилами безопасности», одобренная экспертами Национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России. В памятке собраны наглядные и простые рекомендации по работе с потенциально опасными категориями товаров, охватывающие восемь основных направлений: электроинструменты, ручные инструменты, лестницы и стремянки, крепёж и строительные материалы, химические материалы, электротовары, отделочные материалы, садовая техника. Дополняет памятку чек-лист аптечки первой помощи от экспертов сети аптек. Она будет полезна как мастерам-любителям, так и профессионалам, заверили в Авито.
Согласно совместному исследованию, охватившему более 2000 человек, среди товаров требующих особого внимания на первом месте – ручные инструменты (их отмечают 63% профессионалов и 48% любителей), электроинструменты (18% и 29% соответственно), лестницы и стремянки (32% и 28% соответственно). Наряду с этим мастера-любители считают важным не пренебрегать техникой безопасности при работе с крепежом и строительными материалами (41%), отделочными материалами (20%), садовой техникой и инструментами (25%), а также химическими веществами (11%).
При этом лишь половина покупателей полностью осведомлена о правилах безопасности. Среди профессионалов 51% всегда соблюдают требования безопасности, а 45% признаются, что иногда пренебрегают ими ради скорости работы. Более половины участников отметили недостаток информации о безопасности в магазинах и онлайн. Профессиональные мастера также согласились с мнением, что безопасность – это часть процесса. Почти половина поддержали идею предупреждать о рисках на упаковках, готовых комплектах средств индивидуальной защиты или в коротких видеоинструкциях, доступных прямо в карточках товаров.
«Безопасность начинается с знаний. Даже опытные мастера иногда недооценивают риски, просто потому что привыкли работать "на автомате". Проекты вроде "Безопасного ремонта" помогают вернуть внимание к простым, но действительно важным правилам»,
– отметила Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».
