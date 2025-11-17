Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»

– отметила Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

«Безопасность начинается с знаний. Даже опытные мастера иногда недооценивают риски, просто потому что привыкли работать "на автомате". Проекты вроде "Безопасного ремонта" помогают вернуть внимание к простым, но действительно важным правилам»,