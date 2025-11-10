Возрастное ограничение 18+

Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито

11.28 Среда, 19 ноября 2025
Фото предоставлено Авито
В Авито новое назначение -- Сергея Пустыльника назначили старшим директором по операциям, Центра клиентского сервиса и логистики. Ранее он занимал должность директора по логистике. На новой позиции Сергей сосредоточится на развитии операционных процессов, масштабировании автоматизации и повышении качества клиентского опыта, объединив под своим управлением более 3000 человек.

На посту директора по логистике его сменил Евгений Шапиро, который ранее руководил департаментом развития логистики.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, Сергей Пустыльник на предыдущей должности вместе с командой помог выстроить и масштабировать «Авито Доставку» — уникальную для российского рынка C2C-логистическую платформу. В новой роли под его управлением переходят два крупных подразделения: Центр клиентского сервиса и департамент логистики.

Как отмечают в компании, Центр клиентского сервиса – один из крупнейших департаментов в компании. За первые девять месяцев команда центра обработала 24,5 миллиона пользовательских обращений и увеличила долю довольных клиентов на 5,5%, а отдел логистики доставляет более 8 миллионов отправлений в месяц – от Камчатки до Калининграда, располагая инфраструктурой из свыше 84 тысяч пунктов выдачи.

«В новой роли я буду концентрироваться на том, чтобы наши сервисы становились более быстрыми, предсказуемыми и удобными. Мы уже заложили прочный фундамент, теперь наша задача – масштабировать лучшие практики»,

– сказал Сергей Пустыльник

Сергей Пустыльник имеет более 22 лет опыта в логистике, из которых 18 лет занимал руководящие позиции. До прихода в «Авито» он работал в компаниях «Лемана Про», «М.Видео» и Kupivip. Также он является выпускником Финансовой академии.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
