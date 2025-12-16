«Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн





– пояснил эксперт. «На мой взгляд, важнейшим фактором перераспределения рынка стало повышение ключевой ставки, которое повлияло на стоимость финансирования дилерских стоков и маржинальность бизнеса. В новых условиях игроки рынка сосредоточились на операционной эффективности и ускорении оборачиваемости склада, что привело к сокращению предложений. Как следствие, спрос сместился в сторону сделок между частными лицами»,





– пояснил Ковалёв. «Сначала человек смотрит автомобиль в интернете и только потом звонит или едет в дилерский центр. Вдобавок к этому 21% пользователей не хотят тратить много времени на покупку автомобиля, и доля таких покупателей растет год от года»,





– рассказал Андрей Ковалёв. «В "Автохабе" ИИ-модели помогают в анализе эффективности обработки трафика и определении горячих лидов, которые были обработаны не в полной мере. Одна из моделей анализирует каждый звонок дилеру по более чем 70 параметрам и дает рекомендации, как улучшить процесс общения с клиентом. За счет чего повышается конверсия в сделку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию