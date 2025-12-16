Возрастное ограничение 18+

«Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн

17.07 Среда, 24 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Российский рынок автомобилей с пробегом в 2025 году вырос на 2%, в то время как количество регистраций новых снизилось на 16%. Директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито Авто» Андрей Ковалёв в интервью Forbes рассказал о сдвиге спроса к частным сделкам из-за высокой ключевой ставки, цифровизации и роли ИИ в повышении прозрачности рынка.

Среди ключевых трендов автомобильного рынка Ковалёв назвал интерес к автомобилям с пробегом. По данным площадки, в 2025 году вторичный рынок автор вырос на 2%, а продажи у частных лиц по сравнению с 2024 годом выросли на 14%. Тогда как у дилеров они снизились на 13%. В целом количество регистраций новых автомобилей в уходящем году на 16% ниже, чем в прошлом.

«На мой взгляд, важнейшим фактором перераспределения рынка стало повышение ключевой ставки, которое повлияло на стоимость финансирования дилерских стоков и маржинальность бизнеса. В новых условиях игроки рынка сосредоточились на операционной эффективности и ускорении оборачиваемости склада, что привело к сокращению предложений. Как следствие, спрос сместился в сторону сделок между частными лицами»,

– пояснил эксперт.


Ещё один тренд – доминирование китайских брендов на рынке новых автомобилей. В текущем году их доля составила 50%. На вторичном рынке они также успели занять 5%.

Также растёт доля кредитов – в сегменте новых машин она составила около 57% при ставке 11,6%, что на 10% выше значений прошлого года. На вторичном рынке этот показатель около 8% при средней ставке 22,9%. Для сравнения средний чек на новые автомобили составил 3,4 миллиона рублей и не менялся год к году, а подержанных – 1,5 миллиона рублей.

На ситуацию на рынке также оказывают влияние цифровые инструменты. На сегодняшний день покупатель может получить больше информации о состоянии автомобиля, а также узнать его историю в режиме онлайн. Андрей Ковалёв объясняет эту тенденцию естественным запросом аудитории. По данным платформы, 85% пользователей начинают поиск авто онлайн.

«Сначала человек смотрит автомобиль в интернете и только потом звонит или едет в дилерский центр. Вдобавок к этому 21% пользователей не хотят тратить много времени на покупку автомобиля, и доля таких покупателей растет год от года»,

– пояснил Ковалёв.


На сегодняшний день посмотреть историю автомобиля можно в таких сервисах как «Автотека», который проверяет машину по VIN и госномеру из более чем 2000 источников данных, после чего выводит полную информацию о транспорте, в том числе о повреждениях после ДТП, истории владения и прохождения ТО. Потребность видеть фиксированную цену, чтобы в салоне дилера она не отличалась от указанной онлайн, Авито закрывает сервисом «Селект». Ещё одной тенденцией в потребительском поведении становится переход в онлайн – покупатели всё чаще общаются с продавцами в чатах. Так, например, доля коммуникаций с дилерами в ноябре 2025 года достигла 68%.

Дилерам в свою очередь также становятся удобнее продажи в онлайн, поскольку они могут видеть статистику. На Авито её можно увидеть в системе по управлению бизнесом дилера в сервисе «Автохаб», где можно посмотреть, насколько быстро оборачивается склад, с какой маржой работает дилер, сколько дней проходит с момента размещения объявления до продажи, какое количество звонков он получает, какая стоимость лида и так далее.

Сказалось на рынке и внедрение искусственного интеллекта. Сегодня ИИ проверяет 99% объявлений на платформе.

«В "Автохабе" ИИ-модели помогают в анализе эффективности обработки трафика и определении горячих лидов, которые были обработаны не в полной мере. Одна из моделей анализирует каждый звонок дилеру по более чем 70 параметрам и дает рекомендации, как улучшить процесс общения с клиентом. За счет чего повышается конверсия в сделку»,

– рассказал Андрей Ковалёв.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
