Каждый восьмой житель Урала сравнил соседей с героями «Друзей»

В Уральском федеральном округе большинство жителей предпочли бы видеть по соседству людей старшего возраста – такой вариант выбрали 21% опрошенных. Об этом говорится в исследовании Авито Недвижимости.По данным компании, 16% респондентов хотели бы жить рядом с семьями с детьми, 12% – с одинокими людьми, 9% – с молодыми парами без детей. Реже всего участники опроса выбирали соседей с домашними животными – 6%, а также студентов – 4%. При этом 52% заявили, что для них главное качество хорошего соседа – доброжелательность, и конкретных предпочтений у них нет.Большинство жителей УрФО, как уточняют в Авито Недвижимости, поддерживают с соседями сдержанные отношения. 62% ограничиваются приветствием и коротким разговором в подъезде или лифте, 13% вовсе не общаются. Знают соседей по именам 25% опрошенных, 14% могут зайти друг к другу на чай, а 10% проводят время вместе во дворе или на даче. В онлайн-чатах дома общаются лишь 5% респондентов.При этом совместные дела остаются распространённой практикой. По данным опроса, 29% хотя бы раз участвовали в субботниках, 21% помогали с ремонтом или уборкой мест общего пользования, 17% собирали деньги на общие нужды, 13% украшали подъезд или двор к праздникам.Более половины жителей округа – 55% – положительно относятся к творческому оформлению подъездов: картинам, шторам, цветам или новогодним ёлкам. Ещё 12% готовы поддержать такие инициативы, если всё сделано аккуратно.Треть опрошенных призналась, что сталкивалась с шумом или бытовыми раздражителями, а каждый пятый замечал мусор в местах общего пользования. Вместе с тем многие вспомнили и о положительном опыте – помощи соседям, поздравлениях, угощениях и уважении к покою других жителей дома.«Опрос показал, что половине россиян важно не только внутреннее пространство квартиры, но и какие люди станут их соседями: с кем они будут общаться, вместе выходить на субботники, устраивать праздники и украшать подъезды. Не менее важным оказалось и то, соответствует ли уклад местных жителей пожеланиям тех, кто находится в поиске жилья», – прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин.В завершение исследования респондентов спросили, на какой сериал похожи их отношения с соседями. 60% не увидели параллелей, 12% сравнили их с сериалом «Друзья», ещё 6% – с «Очень странными делами». Мероприятие для возрастной категории 18+