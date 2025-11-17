Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта





– сказал Андрей Рыбинцев.

«Мы создаем продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей и предпринимателей, и такой масштаб требует технологий, которые работают предсказуемо, безопасно и стабильно. Осенью мы открыли доступ к нашим моделям A-Vibe и A-Vision, оптимизированным под русский язык, чтобы поддержать развитие инфраструктуры открытого ИИ в стране. В составе Альянса мы сможем масштабировать этот опыт»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Технологическая платформа Авито вступила в Альянс в сфере искусственного интеллекта, объединяющий ведущие российские компании для совместной работы над стандартами отрасли, образовательными инициативами в области ИИ и внедрением технологий в экономику страны. Партнёрство расширит доступ к технологиям для различных сегментов бизнеса, включая малый, пояснили в компании.Как отмечают в Авито, платформа развивается в области ИИ более десяти лет, используя собственные разработки на базе рекомендательных моделей, компьютерного зрения и генеративных технологий. Среди ключевых инноваций – модели A-Vibe и A-Vision, адаптированные для русского языка и электронной коммерции, а также предстоящий запуск интеллектуального ассистента Ави.Управляющий директор по ИИ Авито Андрей Рыбинцев отметил, что участие в Альянсе даёт возможность обмениваться опытом и совместно внедрять передовые технологии в цифровые сервисы, а также развивать образовательные проекты для поддержки бизнеса.Альянс в сфере искусственного интеллекта создан в 2019 году при участии таких компаний как Сбер, Газпром нефть, Яндекс и VK. Объединение продвигает стандарты ответственного применения ИИ на российском и международном уровнях.