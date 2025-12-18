Возрастное ограничение 18+
Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году на Авито заказывали товары с доставкой на 30% раз чаще, чем в 2024 году. Такие данные приводят аналитики площадки.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, количество пунктов выдачи Avito Branded Delivery (мультибрендовых ПВЗ, подключенных к «Авито Доставке» напрямую) выросло за год более чем в два раза, а число пунктов выдачи в партнёрстве с крупными логистическими компаниями превысило 80 тысяч.
Также на 13% выросло количество покупателей, готовых заказывать с доставкой, и на 11% стало больше продавцов, выкладывавших объявления с подключенной «Авито Доставкой».
Лидером по приросту заказов с доставкой стал Санкт-Петербург (+43% к 2024 году). На втором месте – Воронеж, Москва и Краснодар (по 42%), на третьем – Челябинск (+40%).
Самой популярной категорией по количеству заказов с доставкой стала «Одежда и аксессуары» (30% всех заказов с доставкой). На втором месте – «Товары для хобби» (15%), за ними следуют «Запчасти» (10%), «Красота и здоровье» (8%) и «Товары для спорта» (6%).
«Доставка – простой способ преодолеть любые расстояния. Теперь не обязательно самому ехать в Тулу за самоваром – в этом году "Авито Доставкой" оттуда отправили 433 самовара. А из Великого Устюга от Деда Мороза переслали 376 подарков для детей. Сегодня нашей логистике по плечу любая дистанция – например, в этом году посылка с брелком преодолела целых 17 260 километров»,
– прокомментировал директор по логистике Авито Евгений Шапиро.
