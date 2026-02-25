Возрастное ограничение 18+
Только 3,5 % жителей Екатеринбурга постоянно читают печатные издания
Фото: Вечерние ведомости
Большинство жителей Екатеринбурга полностью отказались от бумажной прессы – такие данные получили городские власти по итогам опроса, в котором приняли участие около 900 человек. Исследование мэрии было посвящено тому, насколько горожанам нужны печатные издания и насколько удобно их покупать.
По данным опроса, газеты на постоянной основе читают лишь 3,5% екатеринбуржцев. Ещё 7,7% обращаются к ним время от времени, тогда как 66,4% не берут газеты в руки вовсе. С журналами и кроссвордами картина такая: регулярными читателями назвали себя 5,4% респондентов, периодическими – 16%. При этом треть горожан (37,4%) не интересуется и этим форматом.
Главным источником информации, как уточняют результаты исследования, для екатеринбуржцев остаются социальные сети и мессенджеры – ими пользуются 72,3% опрошенных. Телевидение и радио выбирают 21,2%. На долю прессы приходится всего 3,5%.
Доступность точек продаж горожане оценили по-разному. Четверть участников опроса считает, что киосков и лотков в городе достаточно. Примерно столько же – 27,6% – жалуются на их нехватку. Ещё 24,9% сообщили, что купить газету или журнал практически негде. Наиболее удобным местом для покупки прессы 35% назвали киоски и павильоны, 15,7% – магазины у дома. Онлайн-подписку предпочитают лишь 2,1% респондентов, а 39% горожан не покупают печатную продукцию вообще.
Значимость печатной прессы как источника информации опрошенные оценили неоднозначно. По данным исследования, 13,9% считают её совершенно ненужной, ещё 34,8% могут без неё обойтись. Однако 42,9% назвали печатные издания достаточно важными, а 8,4% – крайне необходимыми.
