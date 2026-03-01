В Екатеринбурге ФСБ предотвратила покушение на руководителя оборонного предприятия

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По данным спецслужбы, к подготовке преступления был причастен гражданин России 1985 года рождения. Как сообщают в ФСБ, он действовал по заданию украинских спецслужб и готовил подрыв автомобиля руководителя предприятия с помощью самодельных взрывных устройств.В ведомстве заявили, что при попытке задержания подозреваемого его куратор дистанционно привёл в действие одно из взрывных устройств. В результате мужчина получил смертельные ранения. Пострадавших среди сотрудников силовых структур и гражданских лиц нет.На месте происшествия, пишет Российская газета, изъято второе самодельное взрывное устройство, замаскированное под корпус портативного аккумулятора, а также средства связи и поддельные документы.Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Мероприятие для возрастной категории 18+