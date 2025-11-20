Возрастное ограничение 18+
На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На платформе Авито Авто появилась функция автоматического распознавания государственных номеров автомобилей. Технология работает на базе искусственного интеллекта и ускоряет процесс заполнения карточки объявления, сообщает пресс-служба компании.
В основе нового инструмента лежит технология компьютерного зрения и каскад из трех специализированных ML-моделей: пользователь загружает фотографию машины, после чего ML-модели последовательно обрабатывают изображение. Первая определяет присутствие номерного знака, вторая уточняет его расположение, третья распознает символы и преобразует их в текст. По госномеру система находит VIN и автоматически заполняет карточку объявления: марку, модель, год выпуска, тип кузова и другие технические параметры.
Согласно данным платформы, доля быстрых подач (до трех минут) выросла на 49%. Также зафиксировано снижение ошибок при вводе информации на 16%. Точность распознавания номеров составляет 99%.
Сообщается, что функция доступна в мобильном приложении для Android и мобильной веб-версии, а версия для компьютеров станет доступна в будущем.
