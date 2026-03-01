Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге за день подали более 24 тысяч заявлений на летний отдых детей
Фото: Вечерние ведомости
В первый день приема заявлений на летний отдых в Екатеринбурге родители подали более 24 тысяч заявок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Запись открылась 2 марта. Все обращения фиксируются в региональной системе с точным временем подачи, уточнили в областных структурах. Принимать заявления будут до 9 марта включительно.
В некоторых муниципалитетах сроки отличаются. Например, в Верхотурье и Полевском запись начнется позже – с 1 апреля.
Ранее в правительстве региона сообщали, что в 2026 году планируется организовать отдых более чем для 470 тысяч детей – в лагерях, санаториях и палаточных городках. Финансирование летнего отдыха увеличено на 5,7 процента по сравнению с прошлым годом.
На инфраструктуру и подготовку персонала предусмотрено 3,2 млрд рублей, уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.
