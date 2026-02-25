Жительница Каменска-Уральского уедет в колонию за мошенничество и грабёж

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 2 марта, Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор 60-летней Людмиле Ильясовой. Женщина признана виновной в особо тяжких преступлениях против двух потерпевших, один из которых страдает психическим расстройством.Следствие и суд установили, что в 2018 году у подсудимой сформировался преступный план завладеть квартирой мужчины 1960 года рождения. Злоумышленница узнала, что потерпевший ранее оформил договор дарения своего жилья на племянницу. Действуя хитростью, Ильясова сообщила мужчине ложные сведения о том, что родственница якобы собирается продать квартиру. Поддавшись на уговоры, потерпевший обратился в суд, чтобы аннулировать дарственную, и в итоге вновь стал собственником жилья.Добившись возврата квартиры мужчине, осужденная оформила от его имени нотариальную доверенность. С этим документом она обратилась в агентство недвижимости и организовала продажу квартиры ничего не подозревающим третьим лицам. В результате этих махинаций законный владелец, страдающий психическим расстройством, полностью лишился права на свою квартиру. Сама Ильясова присвоила себе более 1,2 миллиона рублей, вырученных от сделки.На этом преступная деятельность женщины не закончилась. В апреле 2024 года она гостила у своей знакомой — пенсионерки 1938 года рождения. Увидев на столе у пожилой женщины крупную сумму денег, Ильясова решила их похитить. Когда хозяйка квартиры застала гостью за складыванием купюр в сумку, злоумышленница, пользуясь физическим превосходством, проигнорировала требования остановиться. Открыто похитив более 1,7 миллиона рублей, осужденная скрылась с места происшествия.Суд квалифицировал действия Ильясовой по двум статьям: мошенничество, повлекшее лишение права на жилье, и грабеж в особо крупном размере. Государственное обвинение представило неопровержимые доказательства вины фигурантки. Суд назначил Людмиле Ильясовой наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей пенсионерки, обязав осужденную выплатить ей похищенную сумму — свыше 1,7 миллиона рублей. Приговор вступит в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+