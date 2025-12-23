Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито





– подытожил Кумпель. «Построение успешного бизнеса – это длительная работа, требующая от предпринимателя полной отдачи, где каждый элемент стратегически взаимосвязан»,

Авито запустил подкаст «Решено», в котором успешные предприниматели делятся формулами роста малого бизнеса. В первых четырёх выпусках гости обсудили ключевые проблемы масштабирования, системную работу с клиентами и развитие личного бренда, ставшего главным инсайтом.Ведущий подкаста Артём Кумпель, старший управляющий директор Авито (направления «Услуги», «Работа», «Реклама»), вместе с экспертами разобрал актуальные вопросы устойчивого развития.Одним из первых гостей стал Александр Афанасьев — основатель сервиса «Нескучные финансы». Он перечислил «десять смертных грехов» предпринимателей и подчеркнул роль финансовой модели: «Без неё бизнес превращается в ремесло».Во втором выпуске Ярослав Андреев (WildJam) рассказал о важности личного бренда в предпринимательстве. Он убеждён, что сегодня рынок уходит от хороших продуктов к формуле «продукт плюс человек». «Если о вас не говорят – вы не бренд», – пояснил Андереев.Третьим гостем стал основатель компании «Фабрика окон» Артем Агабеков, сравнивший стартапы с корпорациями. По его мнению, если клиент не готов платить, продукта для рынка нет, а всё остальное — хобби.В ещё одном выпуске участвовал президент и основатель сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов. Он проанализировал основные проблемы масштабирования бизнеса, а также поделился практическими советами по работе с клиентской базой и оценил роль искусственного интеллекта в бьюти-индустрии. Стоянов считает, что клиенты уходят из-за отсутствия системной работы: «Если нет CRM и человека, который работает с клиентами, люди уйдут вместе с исполнителями».Подводя итоги, ведущий подкаста Артём Кумпель сделал вывод, что успех требует тестирования гипотез, личного использования продукта и вовлечённости команды.В следующих выпусках ожидаются Кирилл Кулаков («Бери заряд»), Сергей Иванов («ЭКФО»), Андрей Сикорский (РБК) и Дмитрий Гриц (Most Partners).