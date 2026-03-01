В Екатеринбурге встретили первых пассажиров после сбоев в авиасообщении

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Самолёт авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ-8263 из Дубая, приземлился в Екатеринбурге. Борт прибыл в аэропорт Кольцово около 06:00 по местному времени – с задержкой примерно на полчаса относительно расписания.Как передаёт ТАСС со ссылкой на корреспондента в аэропорту, пассажиры начали выходить из зоны прилёта около 06:20. Встреча прошла эмоционально – один из прибывших громко крикнул «Россия!», некоторые пассажиры махали встречающим и журналистам. На борту находились дети.По данным Ассоциации туроператоров России, рейс выполнялся на фоне частичного возобновления полётов из международного аэропорта Дубая после временных ограничений в регионе. Ранее ряд рейсов был отменён или перенесён, и авиакомпании формировали ограниченное расписание для вывоза пассажиров.В числе направлений Flydubai в эти дни назывались Москва, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Перевозчик рекомендовал пассажирам проверять статус рейсов напрямую через официальные сервисы, поскольку расписание могло меняться. Мероприятие для возрастной категории 18+