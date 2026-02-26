Возрастное ограничение 18+

Свердловские власти напомнили об обязанности управляшек полностью убирать дворы через 12 часов после снегопада

14.01 Вторник, 3 марта 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Управляющие компании обязаны начинать уборку снега во время снегопада в течение трёх часов, а полностью приводить двор в порядок максимум за 6–12 часов после его окончания. Об этом напомнил департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Также напоминается и о возможность подать жалобу оперативно онлайн.

Как пояснил директор департамента Алексей Россолов, зимняя уборка придомовой территории – это не дополнительная услуга, а прямая обязанность управляющей организации.

«Зимняя уборка придомовой территории — это не дополнительная услуга, а прямая обязанность управляющей организации. Если тротуары, проезды и входные группы не очищены в установленные сроки, жители вправе зафиксировать нарушение и направить обращение через приложение „Госуслуги Дом“. Цифровой сервис позволяет оперативно донести информацию до управляющей компании и получить официальный ответ», – подчеркнул Россолов.

В департаменте уточнили, что управляющие организации должны очищать дворы и тротуары до твёрдого покрытия, убирать лёд, посыпать дорожки противогололёдной смесью и следить за состоянием крыш и водостоков. Основные проходы и подъезды к дому обязаны обработать не более чем за полтора часа.

Если речь идёт о дорогах общего пользования, остановках и тротуарах за пределами двора, за их уборку отвечают муниципальные службы.

Жалобу на неубранный снег, нечищеные крыши или тротуары можно подать через мобильное приложение «Госуслуги Дом», пройдя авторизацию через портал госуслуг, выбрав объект недвижимости и приложив фотографии. Через сервис также можно сообщить о нарушениях при вывозе твёрдых коммунальных отходов.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пытавшийся скрыться в Беларуси сутенёр будет отрабатывать наказание в Екатеринбурге
26 февраля 2026
Водителей предупреждают о гололедице на свердловских дорогах
27 февраля 2026
Сирены прозвучат в Свердловской области 4 марта
02 марта 2026
250 млн рублей направят на развитие туристической инфраструктуры четырех городов Свердловской области
01 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Солнце зашло. Кем был Николай Коляда, и что он оставил после себя

Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:57 В Свердловской области запустили бесплатный курс по кибербезопасности
15:53 Екатеринбуржцы при выборе поездок по России ставят на первое место бюджет и безопасность
15:30 Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре
15:20 Артист «Уральских пельменей» и первый зампрокурора области сыграли в хоккей с подростками из Кировградской колонии
14:53 В Екатеринбурге ФСБ предотвратила покушение на руководителя оборонного предприятия
14:01 Свердловские власти напомнили об обязанности управляшек полностью убирать дворы через 12 часов после снегопада
13:36 В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое
13:07 Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
12:48 Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на четверть
12:23 Более 200 школьников приехали в Свердловскую область на зимние «Президентские состязания»
11:55 В Екатеринбурге встретили первых пассажиров после сбоев в авиасообщении
11:46 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снизилась на 8% за неделю
11:33 В Екатеринбурге ночью ограничат движение у ТРЦ «Карнавал» из-за антитеррористических учений
11:04 В больнице №24 Екатеринбурга открывают «Школу здоровья» и занятия по когнитивному долголетию
10:51 Сотрудницу кафе в Каменске-Уральском будут судить за удар кулаком по лицу подростку
10:43 Каждый восьмой житель Урала сравнил соседей с героями «Друзей»
10:26 Екатеринбургского первокурсника обвинили в хищении 132 тысяч рублей у проводницы поезда
10:01 В Екатеринбурге за день подали более 24 тысяч заявлений на летний отдых детей
09:36 Производство электроники в Свердловской области выросло более чем на треть
09:11 Только 3,5 % жителей Екатеринбурга постоянно читают печатные издания
20:37 Суд взыскал с серовского магазина сотни тысяч за травму пенсионерки
20:13 Коту с жуткими травмами в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
19:57 Винтаж и ресейл: Собчак собрала образы Бураку Озчивиту на премьеру через Авито
19:45 Жительница Каменска-Уральского уедет в колонию за мошенничество и грабёж
19:19 Скульптурные цветы распустятся в музее садовода Казанцева
18:40 В аэропорту Кольцово пресечена попытка миллионной контрабанды
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
15:57 В Свердловской области запустили бесплатный курс по кибербезопасности
15:53 Екатеринбуржцы при выборе поездок по России ставят на первое место бюджет и безопасность
15:30 Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре
15:20 Артист «Уральских пельменей» и первый зампрокурора области сыграли в хоккей с подростками из Кировградской колонии
14:53 В Екатеринбурге ФСБ предотвратила покушение на руководителя оборонного предприятия
14:01 Свердловские власти напомнили об обязанности управляшек полностью убирать дворы через 12 часов после снегопада
13:36 В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое
13:07 Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
12:48 Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на четверть
12:23 Более 200 школьников приехали в Свердловскую область на зимние «Президентские состязания»
11:55 В Екатеринбурге встретили первых пассажиров после сбоев в авиасообщении
11:46 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снизилась на 8% за неделю
11:33 В Екатеринбурге ночью ограничат движение у ТРЦ «Карнавал» из-за антитеррористических учений
11:04 В больнице №24 Екатеринбурга открывают «Школу здоровья» и занятия по когнитивному долголетию
10:51 Сотрудницу кафе в Каменске-Уральском будут судить за удар кулаком по лицу подростку
10:43 Каждый восьмой житель Урала сравнил соседей с героями «Друзей»
10:26 Екатеринбургского первокурсника обвинили в хищении 132 тысяч рублей у проводницы поезда
10:01 В Екатеринбурге за день подали более 24 тысяч заявлений на летний отдых детей
09:36 Производство электроники в Свердловской области выросло более чем на треть
09:11 Только 3,5 % жителей Екатеринбурга постоянно читают печатные издания
20:37 Суд взыскал с серовского магазина сотни тысяч за травму пенсионерки
20:13 Коту с жуткими травмами в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
19:57 Винтаж и ресейл: Собчак собрала образы Бураку Озчивиту на премьеру через Авито
19:45 Жительница Каменска-Уральского уедет в колонию за мошенничество и грабёж
19:19 Скульптурные цветы распустятся в музее садовода Казанцева
18:40 В аэропорту Кольцово пресечена попытка миллионной контрабанды
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK