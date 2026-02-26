Свердловские власти напомнили об обязанности управляшек полностью убирать дворы через 12 часов после снегопада

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Управляющие компании обязаны начинать уборку снега во время снегопада в течение трёх часов, а полностью приводить двор в порядок максимум за 6–12 часов после его окончания. Об этом напомнил департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Также напоминается и о возможность подать жалобу оперативно онлайн.Как пояснил директор департамента Алексей Россолов, зимняя уборка придомовой территории – это не дополнительная услуга, а прямая обязанность управляющей организации.«Зимняя уборка придомовой территории — это не дополнительная услуга, а прямая обязанность управляющей организации. Если тротуары, проезды и входные группы не очищены в установленные сроки, жители вправе зафиксировать нарушение и направить обращение через приложение „Госуслуги Дом“. Цифровой сервис позволяет оперативно донести информацию до управляющей компании и получить официальный ответ», – подчеркнул Россолов.В департаменте уточнили, что управляющие организации должны очищать дворы и тротуары до твёрдого покрытия, убирать лёд, посыпать дорожки противогололёдной смесью и следить за состоянием крыш и водостоков. Основные проходы и подъезды к дому обязаны обработать не более чем за полтора часа.Если речь идёт о дорогах общего пользования, остановках и тротуарах за пределами двора, за их уборку отвечают муниципальные службы.Жалобу на неубранный снег, нечищеные крыши или тротуары можно подать через мобильное приложение «Госуслуги Дом», пройдя авторизацию через портал госуслуг, выбрав объект недвижимости и приложив фотографии. Через сервис также можно сообщить о нарушениях при вывозе твёрдых коммунальных отходов.Мероприятие для возрастной категории 18+