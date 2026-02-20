Возрастное ограничение 18+
Прокуратура добилась ужесточения приговора экс-директору филиала екатеринбургского «Гортранса»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему директору филиала екатеринбургского «Гортранса» Александру Хабарову.
В декабре 2025 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Хабарова к 3 годам 9 месяцам принудительных работ с удержанием 10% от заработка, признав виновным по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничестве с использованием служебного положения»). Согласно материалам дела, он обманул представителя двух коммерческих фирм, пообещав посодействовать в заключении контрактов за 200 тысяч рублей – 10% от суммы сделок. Прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала прокуратура.
Областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился с позицией прокуратуры и, квалифицировав преступление по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), назначил 7 лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки – 1 009 830 рублей. Также по решению суда Хабаров лишён права занимать должности в органах местного самоуправления на два года, сообщили в объединённой пресс-службе судов области.
Отмечается, что уголовное дело против представителя коммерческих организаций прекратили в сентябре 2024 года в связи с деятельным раскаянием. Мероприятие для возрастной категории 18+
В декабре 2025 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Хабарова к 3 годам 9 месяцам принудительных работ с удержанием 10% от заработка, признав виновным по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничестве с использованием служебного положения»). Согласно материалам дела, он обманул представителя двух коммерческих фирм, пообещав посодействовать в заключении контрактов за 200 тысяч рублей – 10% от суммы сделок. Прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала прокуратура.
Областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился с позицией прокуратуры и, квалифицировав преступление по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), назначил 7 лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки – 1 009 830 рублей. Также по решению суда Хабаров лишён права занимать должности в органах местного самоуправления на два года, сообщили в объединённой пресс-службе судов области.
«Александр Хабаров взят под стражу в зале суда»,
– рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что уголовное дело против представителя коммерческих организаций прекратили в сентябре 2024 года в связи с деятельным раскаянием. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Экс-сотрудницу Ростехнадзора приговорили к лишению свободы за взятку в Екатеринбурге
20 февраля 2026
20 февраля 2026