Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу предпринимателя Насими Мамедова
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу предпринимателя Насими Мамедова, которого обвиняли в заказном убийстве, совершённом в 2000 году.
Коллегия присяжных, шесть человек, совещались почти два с половиной часа. Решение принято единогласно.
(Новость будет дополняться)
Напомним, в Кировском районном суде Екатеринбурга в среду состоялись прения сторон. Они продолжались больше шести часов. В ходе него выступали потерпевшие (родственники убитого бизнесмена), гособвинение, адвокаты подсудимого и сам подсудимый. Прочитать главное из прозвучавшего в зале суда можно тут.
Коллегия присяжных, шесть человек, совещались почти два с половиной часа. Решение принято единогласно.
(Новость будет дополняться)
Напомним, в Кировском районном суде Екатеринбурга в среду состоялись прения сторон. Они продолжались больше шести часов. В ходе него выступали потерпевшие (родственники убитого бизнесмена), гособвинение, адвокаты подсудимого и сам подсудимый. Прочитать главное из прозвучавшего в зале суда можно тут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом
28 марта 2024
28 марта 2024
Раскрой убийства. Из каких материалов шили дело екатеринбургского предпринимателя, которого обвиняют в страшном преступлении
21 марта 2024
21 марта 2024