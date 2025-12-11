Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В начале декабря в России выросли продажи пауэрбанков. Спрос на внешние аккумуляторы увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом ноября.На такую тенденцию обратили внимание аналитики цифровой экосистемы МТС, проанализировавшие продажи в собственной розничной сети с 1 по 10 декабря. По их мнению, спрос спровоцировали морозы, из-за которых смартфоны быстро разряжаются и непредсказуемо выключаются.Наибольший прирост эксперты зафиксировали в Сибирском (+52,1%), Северо-Западном (+24,5%) и Дальневосточном (+8,6%) федеральных округах.Средняя цена пауэрбанка за период составила 1,8 тысячи рублей. Лидерами продаж стали Akai 20 000 mAh (11,6%), Akai 10 000 mAh (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 mAh (7,1%), Akai 20 000 mAh 30 W (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000 mAh (6,6%).Akai занял 50% рынка в штуках, за ним Xiaomi (26%), Brooks (7%), Borofone (6%) и uBear (4%). Растет спрос на модели с технологией MagSafe — 8% продаж, лидер VLP.Покупатели чаще выбирали пауэрбанки ёмкостью свыше 15 000 mAh (52%), 10 000 – 15 000 mAh (35%) и компактные 3 000 – 5 000 mAh (12%).Больше всего продаж пришлось на Москву (21%), Санкт-Петербург (9%), Омск (7%), Магадан и Новосибирск (по 3%).