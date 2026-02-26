Возрастное ограничение 18+
Скульптурные цветы распустятся в музее садовода Казанцева
Фото: телеграм-канал Сад Казанцева / t.me/KazantsevGarden
В Екатеринбурге на этой неделе открывается необычная выставка. Экспозиция будет посвящена ботанической скульптуре — современному и пока еще малоосвоенному направлению искусства.
Автор уникальных работ, которые будут выставлены в Музей истории плодового садоводства Среднего Урала, —Елена Письмаркина, старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН. Будучи кандидатом биологических наук, она обладает глубокими знаниями о строении растений, что позволяет ей создавать невероятно реалистичные композиции.
Все экспонаты выполнены из холодного фарфора, благодаря чему они никогда не завянут и могут радовать глаз круглый год. Автор придерживается философии, что живыми цветами лучше всего любоваться в их естественной среде: в лесу или на лугу, вот и занялась созданием их дубликатов для украшения интерьеров.
Выставка призвана показать, как мастерство и вдохновение могут соединиться с научным подходом. Посетители смогут увидеть цветы, которые не теряют своей красоты и свежести. А для тех, кто захочет не только любоваться, но и творить, организаторы предлагают посетить мастер-классы. Они будут проходить в Ботаническом саду УрО РАН под руководством опытных наставников. Узнать подробности о занятиях можно в группе «Творческая мастерская Ботсада УрО РАН» в социальной сети ВКонтакте.
Торжественное открытие выставки состоится 6 марта в 16.00 по адресу: улица Октябрьской Революции, 40. Вход на экспозицию осуществляется по обычным входным билетам. Мероприятие для возрастной категории 18+
