Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрею Кислицыну и его знакомому Павлу Мякишеву. Как сообщили в прокуратуре региона, суд признал их виновными во взяточничестве и посредничестве при передаче взятки.3 марта 2026 года судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга огласил приговор. Кислицын признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере. Мякишев – по части 4 статьи 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве.По данным государственного обвинения, в должностные обязанности замминистра входило содействие в разработке и реализации мер по повышению энергетической эффективности в муниципалитетах.Следствие и суд установили, что с декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын получил через посредника более 1,9 млн рублей. Эти деньги являлись частью взятки в общей сумме 4 млн рублей от представителя компании, производящей светотехническое оборудование.Оставшуюся часть суммы, как следует из материалов дела, получил Мякишев за посреднические услуги.По версии обвинения, деньги передавались за содействие в заключении контрактов на поставку электрического оборудования – как напрямую с муниципальными предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах.В суде также прозвучало, что в период с октября 2021 года по октябрь 2023 года Кислицын обращался к главам четырёх муниципалитетов и их заместителям, рекомендуя заключать контракты с указанной компанией.Суд назначил Андрею Кислицыну 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере двукратной суммы взятки – 8 млн рублей, а также запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 10 лет.Павел Мякишев приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 8 млн рублей и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+