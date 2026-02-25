Возрастное ограничение 18+
Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрею Кислицыну и его знакомому Павлу Мякишеву. Как сообщили в прокуратуре региона, суд признал их виновными во взяточничестве и посредничестве при передаче взятки.
3 марта 2026 года судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга огласил приговор. Кислицын признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере. Мякишев – по части 4 статьи 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве.
По данным государственного обвинения, в должностные обязанности замминистра входило содействие в разработке и реализации мер по повышению энергетической эффективности в муниципалитетах.
Следствие и суд установили, что с декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын получил через посредника более 1,9 млн рублей. Эти деньги являлись частью взятки в общей сумме 4 млн рублей от представителя компании, производящей светотехническое оборудование.
Оставшуюся часть суммы, как следует из материалов дела, получил Мякишев за посреднические услуги.
По версии обвинения, деньги передавались за содействие в заключении контрактов на поставку электрического оборудования – как напрямую с муниципальными предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах.
В суде также прозвучало, что в период с октября 2021 года по октябрь 2023 года Кислицын обращался к главам четырёх муниципалитетов и их заместителям, рекомендуя заключать контракты с указанной компанией.
Суд назначил Андрею Кислицыну 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере двукратной суммы взятки – 8 млн рублей, а также запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 10 лет.
Павел Мякишев приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 8 млн рублей и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
3 марта 2026 года судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга огласил приговор. Кислицын признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере. Мякишев – по части 4 статьи 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве.
По данным государственного обвинения, в должностные обязанности замминистра входило содействие в разработке и реализации мер по повышению энергетической эффективности в муниципалитетах.
Следствие и суд установили, что с декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын получил через посредника более 1,9 млн рублей. Эти деньги являлись частью взятки в общей сумме 4 млн рублей от представителя компании, производящей светотехническое оборудование.
Оставшуюся часть суммы, как следует из материалов дела, получил Мякишев за посреднические услуги.
По версии обвинения, деньги передавались за содействие в заключении контрактов на поставку электрического оборудования – как напрямую с муниципальными предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах.
В суде также прозвучало, что в период с октября 2021 года по октябрь 2023 года Кислицын обращался к главам четырёх муниципалитетов и их заместителям, рекомендуя заключать контракты с указанной компанией.
Суд назначил Андрею Кислицыну 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере двукратной суммы взятки – 8 млн рублей, а также запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 10 лет.
Павел Мякишев приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 8 млн рублей и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Для экс-замглавы свердловского МинЖКХ Кислицына запросили 13 лет колонии строгого режима
25 февраля 2026
25 февраля 2026
Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
24 февраля 2026
24 февраля 2026
Прокуратура добилась ужесточения приговора экс-директору филиала екатеринбургского «Гортранса»
25 февраля 2026
25 февраля 2026