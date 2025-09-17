Возрастное ограничение 18+
Оправдательный приговор екатеринбургскому бизнесмену Насими Мамедову оставили в силе
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор по делу екатеринбургского бизнесмена Насими Мамедова, сообщили в пресс-службе суда.
Апелляционное представление прокуратуры, просившей отменить приговор, было оставлено без изменений судьёй Мариной Сенниковой.
Напомним, Насими Мамедова присяжные в Кировском суде трижды единогласно оправдывали по делу об убийстве авторитетного бизнесмена Зубакина, совершённом в 2000 году, однако прокуратура неоднократно обжаловала оправдательные приговоры.
Ранее поводом для отмены оправдательных приговоров были ошибки, допущенные судьями Кировского районного суда Екатеринбурга при ведении процесса.
