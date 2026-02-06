Возрастное ограничение 18+
До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
Фото предоставлено Авито
На Авито вновь запустили распродажу «Хватамба». Она пройдёт с 9 февраля по 8 марта.
Как напомнили в пресс-службе площадки, во время «Хватамбы» можно найти товары со скидками до 80%, честность которых контролирует специальный алгоритм, отслеживающий изменение цен в преддверии кампании. Условия действуют на товары во всех категориях.
Во время осенней «Хватамбы» россияне приобрели товаров на 11,4 миллиарда, сэкономив при этом 1,2 миллиарда рублей.
Чаще всего на распродаже покупали одежду, обувь и аксессуары (37%). Также были популярны запчасти (15%), товары для хобби (8%), мебель (6%), аудио и видеотехника (5%). Руководитель бизнес-направлений «Распродаж», промо и мотивационных программ на Авито Елена Низовцева подчеркивает, что эта распродажа – возможность приобрести подарок для близкого человека и порадовать себя.
Представители площадки отмечают, что эта распродажа будет отличаться от предыдущих. Во время неё есть шанс получить подарки от платформы, главный из которых – приз в 1 миллион рублей. Для этого нужно выполнять задания и набирать очки. Однако участие только для пользователей старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
