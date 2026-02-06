До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»





– рассказали в Авито. «В среднем ежедневно пользователи сервиса совершали около 63 500 покупок. Средний чек по итогам распродажи составил 7 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Авито вновь запустили распродажу «Хватамба». Она пройдёт с 9 февраля по 8 марта.Как напомнили в пресс-службе площадки, во время «Хватамбы» можно найти товары со скидками до 80%, честность которых контролирует специальный алгоритм, отслеживающий изменение цен в преддверии кампании. Условия действуют на товары во всех категориях.Во время осенней «Хватамбы» россияне приобрели товаров на 11,4 миллиарда, сэкономив при этом 1,2 миллиарда рублей.Чаще всего на распродаже покупали одежду, обувь и аксессуары (37%). Также были популярны запчасти (15%), товары для хобби (8%), мебель (6%), аудио и видеотехника (5%). Руководитель бизнес-направлений «Распродаж», промо и мотивационных программ на Авито Елена Низовцева подчеркивает, что эта распродажа – возможность приобрести подарок для близкого человека и порадовать себя.Представители площадки отмечают, что эта распродажа будет отличаться от предыдущих. Во время неё есть шанс получить подарки от платформы, главный из которых – приз в 1 миллион рублей. Для этого нужно выполнять задания и набирать очки. Однако участие только для пользователей старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+