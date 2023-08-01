Заказчик громкого убийства в Екатеринбурге скоропостижно скончался после дачи показаний о взятке московскому генералу Он обвинил высокопоставленного силовика МВД во взятке в 1.5 миллиона долларов

С чего всего началось

Место убийства Зубакина в 2000 году. По данным следствия и показаниям Дмитрия Дейча, он якобы решил заказать убийство Зубакина, который был его партнером по бизнесу, из-за того, что сам Зубакин якобы хотел убить Дейча. Оба владели прибыльной фирмой, после смерти Зубакина Дейч стал главным собственником

На видео из колонии нынешний начальник уголовного розыска Свердловской области Владимир Молодцов заявляет Михаилу Клоку, что собирается задержать Дейча и «сделать» его заказчиком убийства

Досудебки, вызывающие больше вопросов, чем ответов

При чем тут «смотрящий»?

Почему через Корчагина?

Дейч со следователями в Москве во время дачи показаний на месте. На этой фотографии он показывает отделение банка, в котором снимал деньги для того, чтобы собрать полтора миллиона долларов на взятку

Что именно проверяли следователи в Москве и что Дейч рассказал силовикам?



Дейч утверждал, что изъятый паспорт при обысках в Екатеринбурге, ему вернули в Москве при посредничестве серьезного криминального авторитета. Благодаря возврату паспорта он смог вернуться в Екатеринбург на самолете, в Москву же он приехал на автомобиле

Дейч утверждал следователям, что не знал, каким именно образом была поделена взятка в полтора миллиона долларов, по его версии, часть этих денег могли получить якобы сразу несколько полицейских

Что сейчас с заявлениями Дейча?



Варвара Воронова, Эрик Иванов © Вечерние ведомости