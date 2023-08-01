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Заказчик громкого убийства в Екатеринбурге скоропостижно скончался после дачи показаний о взятке московскому генералу
Он обвинил высокопоставленного силовика МВД во взятке в 1.5 миллиона долларов
В Екатеринбурге идет судебный процесс по громкому убийству 20-летней давности. Как уже писали «Вечерние ведомости», в 2000 году был убит околокриминальный предприниматель Алексей Зубакин. Дело о его убийстве направлено в суд только в этом году.
Причиной стали досудебные соглашения главных фигурантов этого дела – партнера Зубакина по бизнесу Дмитрия Дейча, который был заказчиком этого убийства, и Михаила Клока, который менял статус в этом деле в ходе расследования и некоторых договоренностей с полицейскими. Сам он в досудебке заявил, что даст показания о взятках на нескольких крупных и не очень силовиков – сотрудников МВД и ФСБ, а также обещал дать показания на некую судью Кировского районного суда. О его досудебке мы выпускали большой материал.
Сегодня мы раскроем досудебку Дмитрия Дейча, информация из которой поражает фамилиями. Дейч заявил, что якобы платил взятку за урегулирование расследования уголовного дела по убийству Зубакина, и платил ее московскому генералу, который ранее работал на Урале. Подробности аховой истории в нашем материале.
Почти 10 лет назад, в 2013 году, преступный элемент Михаил Клок, которого в СМИ частенько называют одним из лидеров ОПГ «Центр», был задержан по подозрению в грабежах, разбоях и прочих преступлениях из 90-х. Однако сознался он тогда не только в этом, но и, судя по всему, в участии в убийстве криминального предпринимателя Алексей Зубакина 2000 года.
С того момента история с убийством Зубакина обрастала новыми и новыми «подробностями», «героями», «участниками», скандальными публикациями в СМИ. Одно оставалось неизменным – Клок, который мог бы быть главным подозреваемым в убийстве, постоянно «замыливался» и пытался уйти от уголовной ответственности.
В 2013 году Клок многократно встречался с силовиками, находясь в колонии ИК-2 в Екатеринбурге, и обговаривал там свои преступления, сдавал подельников и так далее. Подробную историю сдач Клока и его договорняков можно почитать тут. Но, несмотря на то, что материал о нем был большой, мы не можем не упомянуть его снова, так как на нем завязано само уголовное дело.
Итак, если коротко – Клок заключил досудебное соглашение, в котором обязался дать показания, в том числе в суде, на ряд силовиков, за что должен получить рассмотрение его дела в особом порядке и в особом же порядке вынесение приговора.
Одновременно с этой досудебкой такой же документ подписывает и заказчик того убийства – Дмитрий Дейч.
В досудебках Дейча и Клока есть различия – у Дейча обозначена взятка только одному человеку, у Клока сразу нескольким. При этом показания Дейча даже проверялись на месте. А Клок, судя по всему, именно благодаря этому соглашению находится не в СИЗО по делу об убийстве, а на свободе (да-да). При этом даже местонахождение Клока доподлинно неизвестно – он упорно не посещает свои судебные заседания, заявляя о какой-то болезни, которая не позволяет ему ходить в суды аж с февраля. При этом он выступил по видеосвязи из Москвы (!) на суде присяжных, на котором судят Насими Мамедова, единственного фигуранта дела Зубакина, который отказался от признания вины и сотрудничества со следствием, заявляя о своей невиновности. При этом обвинение против Насими Мамедова строится только на показаниях самого Клока.
Дейч, впрочем, за решеткой так и не был, его задерживали в 2013 году после проведенного у него дома обыска, однако после короткого разговора с тогда еще подполковником Константином Строгановым, который тогда возглавлял ОБОП, а сейчас занимает должность начальника управления внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по Москве и имеет погоны генерал-майора полиции, Дейча отпустили. Дейч утверждал при даче показаний, что Строганов спрашивал его про убийство Зубакина и даже заявлял, что Дейча спустят в подвал, где «ребята сейчас как раз тренируются». Но после фразы «Ладно, иди подумай» Дейча отпустили и даже довезли до офиса. При этом Дейч подчеркнул в показаниях, что у него изъяли паспорт и другие документы в ходе обысков.
После этого Дейч, согласно его заявлению, начал искать пути урегулирования вопроса с полицией.
В апреле этого года Дейч таинственно скончался. Однако успел дать ряд показаний, которые остались в уголовных делах.
Итак, для неподготовленного читателя разбор показаний Дмитрия Дейча может выглядеть шокирующим – там и московский генерал, и большой преступный авторитет – «смотрящий за Оренбургской областью», а также действующий сотрудник одного из секретных подразделений МВД в Москве, ранее уехавший из МВД Екатеринбурга после скандала, связанного с крышеванием игорного и проститутошного бизнеса.
Дмитрий Дейч указывал, что решил встретиться с Сергеем Корчагиным (называемый в СМИ «смотрящим» за Оренбуржьем и имеющий в криминальном мире имя Корчага) для того, чтобы попытаться через него выйти на генерала (тогда подполковника) Константина Строганова. Именно сотрудники Строганова вели расследование уголовного дела по убийству Зубакина в Екатеринбурге. Сам Строганов тогда возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью и считался честным и успешным борцом с этой самой преступностью.
«Я обратился именно к Корчагину С. в связи с тем, что мне было известно о том, что Корчагин С. был в достаточно близких отношениях с бывшим начальником уголовного розыска Свердловской области – Бабакиным В. Я предположил, что через Бабакина В. можно попробовать найти "выход" на Строганова К.Ю., чтобы договориться с ним», – указывал в своих показаниях Дмитрий Дейч (имеются в распоряжении редакции). Отметим, что Бабакин был начальником угрозыска Екатеринбурга, а не области, а сейчас занимает большую должность в московском МВД.
Дейч также сообщает, что в целом ему было все равно, через кого договариваться: «То есть конечная цель у меня была дать взятку, без разницы кому, хоть лично Строганову К.Ю., хоть кому-либо из руководства МВД, но лишь бы Клока М.В. отпустили».
При этом Дейч рассказал, что изначально думал, что задержание Клока в 2013 году связано не с убийством Зубакина, а с манипуляциями с коммерческим объектом – торговой базой на улице Комсомольской. О том, что речь идет об убийстве Зубакина и о показаниях Клока о Дейче он узнал уже только в Москве, поэтому решил начать договариваться о даче взятки, чтобы ни его самого, ни Клока за это убийство не привлекли.
В ходе следственных действий в Москве Дейч показал гостиницу, где жил, чтобы встретиться с Корчагой, дом его самого и даже отделение Сбербанка, где снимал деньги для передачи взятки. Что стало в итоге с его показаниями, и как они оценены следствием, проверялись ли они другими способами остается неизвестным.
При этом доподлинно известно только то, что досудебное соглашение, в котором указывается, что Дейч давал взятку силовикам в размере полутора миллионов долларов, подписано аж первым заместителем прокурора Свердловской области Александром Дуркиным. Само соглашение стало для него, вероятно, одним из первых серьезных документов, касающихся резонансных дел, в регионе – господин Дуркин назначен на эту должность в декабре 2021 года, в Екатеринбург он прибыл из Питера, а уже в марте 2022 года он подписал эти самые досудебки.
Что именно проверяли следователи в Москве и что Дейч рассказал силовикам?
А вот здесь какие-то совершенно шокирующие данные – и если все это вдруг окажется правдой, то тогда возникает очень много вопросов к многим представителям МВД.
Так, по утверждениям Дейча, они вместе с Корчагиным несколько раз ездили к дому Владимира Бабакина, который, как сообщается, жил тогда недалеко от посольства США. Однако сам Дейч с Бабакиным не общался, и ждал Корчагина в автомобиле, при этом две первые встречи закончились ничем – Бабакин помогать отказывался.
А вот третья встреча стала продуктивной, согласно показаниям Дейча, Бабакин якобы пообещал решить проблему за полтора миллиона долларов США.
«Также он (Корчагин – ред.) спросил у меня, потяну ли я такую сумму, на что я пояснил, что у меня нет выбора. На том и порешили», - сообщал в 2022 году Дмитрий Дейч следователям.
Далее Дмитрий Дейч описывает, как он снимал деньги, как ему их переводил сын, в какое отделение банка, какими траншами и сколько раз. После того как в течение нескольких дней он забрал нужную сумму и отдал деньги, Дейчу вернули его паспорт, изъятый у него еще в Екатеринбурге при обыске.
После этого Дейч возвращается в Екатеринбург, и идет по наставлению собеседника из Москвы в угрозыск на Антона Валека, где общается с Молодцовым, указано в документе. А после разговора Дейчу возвращают документы, изъятые при обыске (в Москве ему вернули только паспорт).
И уже спустя несколько дней Бабакин, по показаниям Дейча, зовет его в ресторан, где они якобы сидели втроем – Дейч, Бабакин и Строганов. В ходе беседы они якобы спросили Дейча, всё ли нормально, он ответил, что да, всё нормально, после чего разговор шёл на отвлечённые темы деньги и убийство Зубакина они не обсуждали.
Дейч утверждает, что после этой поездки в Москву и встречи в ресторане его больше по убийству Зубакина (до 2022 года) никто не тревожил. Об этой истории он рассказывал только Клоку.
Все эти показания были проверены следователями в Москве. Дейч указывал банкоматы, гостиницы, дома и места встреч с указанными людьми. Кроме того, он не побоялся и очной ставки с Сергеем Корчагиным.
Что сейчас с заявлениями Дейча?
О судьбе показаний Дмитрия Дейча, как и о судье его досудебного соглашения известно крайне мало.
По данным источников «Вечерних ведомостей», изначально дело о взятках вели в Свердловской области, где и происходила большая часть описываемых событий. При этом, по некоторым данным, дело возбуждено как бесфигурантное, несмотря на обилие фамилий высокопоставленных силовиков в нем.
Однако позже, по нашим данным, дело было отправлено в Москву, где, судя по всему, отложено в «дальний» ящик.
До сих пор неясно, как воспринимает следствие данные показания – ведь если показания Дейча и Клока лживы, то почему Клок на свободе, ведь в досудебном соглашении особо подчеркнуто, что если информация, о которой он говорит, не подтвердится, то его должны судить без учета этого соглашения. И тогда, он должен отправиться как минимум в СИЗО, а судить его должны не как пособника, а возможно, именно по организации убийства.
А само дело о взятках должно было бы быть исчерпанным.
Однако ответов на многочисленные вопросы пока нет, а досудебные соглашения Дейча и Клока вообще не рассматриваются судом в рамках рассмотрения дела по убийству Зубакина. И сейчас выглядят, в большей степени, как документы, позволяющие Михаилу Клоку остаться на свободе.
Причиной стали досудебные соглашения главных фигурантов этого дела – партнера Зубакина по бизнесу Дмитрия Дейча, который был заказчиком этого убийства, и Михаила Клока, который менял статус в этом деле в ходе расследования и некоторых договоренностей с полицейскими. Сам он в досудебке заявил, что даст показания о взятках на нескольких крупных и не очень силовиков – сотрудников МВД и ФСБ, а также обещал дать показания на некую судью Кировского районного суда. О его досудебке мы выпускали большой материал.
Сегодня мы раскроем досудебку Дмитрия Дейча, информация из которой поражает фамилиями. Дейч заявил, что якобы платил взятку за урегулирование расследования уголовного дела по убийству Зубакина, и платил ее московскому генералу, который ранее работал на Урале. Подробности аховой истории в нашем материале.
С чего всего началось
Почти 10 лет назад, в 2013 году, преступный элемент Михаил Клок, которого в СМИ частенько называют одним из лидеров ОПГ «Центр», был задержан по подозрению в грабежах, разбоях и прочих преступлениях из 90-х. Однако сознался он тогда не только в этом, но и, судя по всему, в участии в убийстве криминального предпринимателя Алексей Зубакина 2000 года.
Место убийства Зубакина в 2000 году. По данным следствия и показаниям Дмитрия Дейча, он якобы решил заказать убийство Зубакина, который был его партнером по бизнесу, из-за того, что сам Зубакин якобы хотел убить Дейча. Оба владели прибыльной фирмой, после смерти Зубакина Дейч стал главным собственником
С того момента история с убийством Зубакина обрастала новыми и новыми «подробностями», «героями», «участниками», скандальными публикациями в СМИ. Одно оставалось неизменным – Клок, который мог бы быть главным подозреваемым в убийстве, постоянно «замыливался» и пытался уйти от уголовной ответственности.
В 2013 году Клок многократно встречался с силовиками, находясь в колонии ИК-2 в Екатеринбурге, и обговаривал там свои преступления, сдавал подельников и так далее. Подробную историю сдач Клока и его договорняков можно почитать тут. Но, несмотря на то, что материал о нем был большой, мы не можем не упомянуть его снова, так как на нем завязано само уголовное дело.
На видео из колонии нынешний начальник уголовного розыска Свердловской области Владимир Молодцов заявляет Михаилу Клоку, что собирается задержать Дейча и «сделать» его заказчиком убийства
Итак, если коротко – Клок заключил досудебное соглашение, в котором обязался дать показания, в том числе в суде, на ряд силовиков, за что должен получить рассмотрение его дела в особом порядке и в особом же порядке вынесение приговора.
Одновременно с этой досудебкой такой же документ подписывает и заказчик того убийства – Дмитрий Дейч.
Досудебки, вызывающие больше вопросов, чем ответов
В досудебках Дейча и Клока есть различия – у Дейча обозначена взятка только одному человеку, у Клока сразу нескольким. При этом показания Дейча даже проверялись на месте. А Клок, судя по всему, именно благодаря этому соглашению находится не в СИЗО по делу об убийстве, а на свободе (да-да). При этом даже местонахождение Клока доподлинно неизвестно – он упорно не посещает свои судебные заседания, заявляя о какой-то болезни, которая не позволяет ему ходить в суды аж с февраля. При этом он выступил по видеосвязи из Москвы (!) на суде присяжных, на котором судят Насими Мамедова, единственного фигуранта дела Зубакина, который отказался от признания вины и сотрудничества со следствием, заявляя о своей невиновности. При этом обвинение против Насими Мамедова строится только на показаниях самого Клока.
Дейч, впрочем, за решеткой так и не был, его задерживали в 2013 году после проведенного у него дома обыска, однако после короткого разговора с тогда еще подполковником Константином Строгановым, который тогда возглавлял ОБОП, а сейчас занимает должность начальника управления внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по Москве и имеет погоны генерал-майора полиции, Дейча отпустили. Дейч утверждал при даче показаний, что Строганов спрашивал его про убийство Зубакина и даже заявлял, что Дейча спустят в подвал, где «ребята сейчас как раз тренируются». Но после фразы «Ладно, иди подумай» Дейча отпустили и даже довезли до офиса. При этом Дейч подчеркнул в показаниях, что у него изъяли паспорт и другие документы в ходе обысков.
После этого Дейч, согласно его заявлению, начал искать пути урегулирования вопроса с полицией.
В апреле этого года Дейч таинственно скончался. Однако успел дать ряд показаний, которые остались в уголовных делах.
Итак, для неподготовленного читателя разбор показаний Дмитрия Дейча может выглядеть шокирующим – там и московский генерал, и большой преступный авторитет – «смотрящий за Оренбургской областью», а также действующий сотрудник одного из секретных подразделений МВД в Москве, ранее уехавший из МВД Екатеринбурга после скандала, связанного с крышеванием игорного и проститутошного бизнеса.
При чем тут «смотрящий»?
Дмитрий Дейч указывал, что решил встретиться с Сергеем Корчагиным (называемый в СМИ «смотрящим» за Оренбуржьем и имеющий в криминальном мире имя Корчага) для того, чтобы попытаться через него выйти на генерала (тогда подполковника) Константина Строганова. Именно сотрудники Строганова вели расследование уголовного дела по убийству Зубакина в Екатеринбурге. Сам Строганов тогда возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью и считался честным и успешным борцом с этой самой преступностью.
Почему через Корчагина?
«Я обратился именно к Корчагину С. в связи с тем, что мне было известно о том, что Корчагин С. был в достаточно близких отношениях с бывшим начальником уголовного розыска Свердловской области – Бабакиным В. Я предположил, что через Бабакина В. можно попробовать найти "выход" на Строганова К.Ю., чтобы договориться с ним», – указывал в своих показаниях Дмитрий Дейч (имеются в распоряжении редакции). Отметим, что Бабакин был начальником угрозыска Екатеринбурга, а не области, а сейчас занимает большую должность в московском МВД.
Дейч также сообщает, что в целом ему было все равно, через кого договариваться: «То есть конечная цель у меня была дать взятку, без разницы кому, хоть лично Строганову К.Ю., хоть кому-либо из руководства МВД, но лишь бы Клока М.В. отпустили».
При этом Дейч рассказал, что изначально думал, что задержание Клока в 2013 году связано не с убийством Зубакина, а с манипуляциями с коммерческим объектом – торговой базой на улице Комсомольской. О том, что речь идет об убийстве Зубакина и о показаниях Клока о Дейче он узнал уже только в Москве, поэтому решил начать договариваться о даче взятки, чтобы ни его самого, ни Клока за это убийство не привлекли.
В ходе следственных действий в Москве Дейч показал гостиницу, где жил, чтобы встретиться с Корчагой, дом его самого и даже отделение Сбербанка, где снимал деньги для передачи взятки. Что стало в итоге с его показаниями, и как они оценены следствием, проверялись ли они другими способами остается неизвестным.
Дейч со следователями в Москве во время дачи показаний на месте. На этой фотографии он показывает отделение банка, в котором снимал деньги для того, чтобы собрать полтора миллиона долларов на взятку
При этом доподлинно известно только то, что досудебное соглашение, в котором указывается, что Дейч давал взятку силовикам в размере полутора миллионов долларов, подписано аж первым заместителем прокурора Свердловской области Александром Дуркиным. Само соглашение стало для него, вероятно, одним из первых серьезных документов, касающихся резонансных дел, в регионе – господин Дуркин назначен на эту должность в декабре 2021 года, в Екатеринбург он прибыл из Питера, а уже в марте 2022 года он подписал эти самые досудебки.
Что именно проверяли следователи в Москве и что Дейч рассказал силовикам?
А вот здесь какие-то совершенно шокирующие данные – и если все это вдруг окажется правдой, то тогда возникает очень много вопросов к многим представителям МВД.
Так, по утверждениям Дейча, они вместе с Корчагиным несколько раз ездили к дому Владимира Бабакина, который, как сообщается, жил тогда недалеко от посольства США. Однако сам Дейч с Бабакиным не общался, и ждал Корчагина в автомобиле, при этом две первые встречи закончились ничем – Бабакин помогать отказывался.
А вот третья встреча стала продуктивной, согласно показаниям Дейча, Бабакин якобы пообещал решить проблему за полтора миллиона долларов США.
«Также он (Корчагин – ред.) спросил у меня, потяну ли я такую сумму, на что я пояснил, что у меня нет выбора. На том и порешили», - сообщал в 2022 году Дмитрий Дейч следователям.
Далее Дмитрий Дейч описывает, как он снимал деньги, как ему их переводил сын, в какое отделение банка, какими траншами и сколько раз. После того как в течение нескольких дней он забрал нужную сумму и отдал деньги, Дейчу вернули его паспорт, изъятый у него еще в Екатеринбурге при обыске.
После этого Дейч возвращается в Екатеринбург, и идет по наставлению собеседника из Москвы в угрозыск на Антона Валека, где общается с Молодцовым, указано в документе. А после разговора Дейчу возвращают документы, изъятые при обыске (в Москве ему вернули только паспорт).
Дейч утверждал, что изъятый паспорт при обысках в Екатеринбурге, ему вернули в Москве при посредничестве серьезного криминального авторитета. Благодаря возврату паспорта он смог вернуться в Екатеринбург на самолете, в Москву же он приехал на автомобиле
И уже спустя несколько дней Бабакин, по показаниям Дейча, зовет его в ресторан, где они якобы сидели втроем – Дейч, Бабакин и Строганов. В ходе беседы они якобы спросили Дейча, всё ли нормально, он ответил, что да, всё нормально, после чего разговор шёл на отвлечённые темы деньги и убийство Зубакина они не обсуждали.
Дейч утверждает, что после этой поездки в Москву и встречи в ресторане его больше по убийству Зубакина (до 2022 года) никто не тревожил. Об этой истории он рассказывал только Клоку.
Все эти показания были проверены следователями в Москве. Дейч указывал банкоматы, гостиницы, дома и места встреч с указанными людьми. Кроме того, он не побоялся и очной ставки с Сергеем Корчагиным.
Дейч утверждал следователям, что не знал, каким именно образом была поделена взятка в полтора миллиона долларов, по его версии, часть этих денег могли получить якобы сразу несколько полицейских
Что сейчас с заявлениями Дейча?
О судьбе показаний Дмитрия Дейча, как и о судье его досудебного соглашения известно крайне мало.
По данным источников «Вечерних ведомостей», изначально дело о взятках вели в Свердловской области, где и происходила большая часть описываемых событий. При этом, по некоторым данным, дело возбуждено как бесфигурантное, несмотря на обилие фамилий высокопоставленных силовиков в нем.
Однако позже, по нашим данным, дело было отправлено в Москву, где, судя по всему, отложено в «дальний» ящик.
До сих пор неясно, как воспринимает следствие данные показания – ведь если показания Дейча и Клока лживы, то почему Клок на свободе, ведь в досудебном соглашении особо подчеркнуто, что если информация, о которой он говорит, не подтвердится, то его должны судить без учета этого соглашения. И тогда, он должен отправиться как минимум в СИЗО, а судить его должны не как пособника, а возможно, именно по организации убийства.
А само дело о взятках должно было бы быть исчерпанным.
Однако ответов на многочисленные вопросы пока нет, а досудебные соглашения Дейча и Клока вообще не рассматриваются судом в рамках рассмотрения дела по убийству Зубакина. И сейчас выглядят, в большей степени, как документы, позволяющие Михаилу Клоку остаться на свободе.
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Фигурант громкого дела по убийству согласился давать показания о взятках высокопоставленным силовикам из МВД и ФСБ, чтобы остаться на свободе
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