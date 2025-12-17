Возрастное ограничение 18+
Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
Фото: Авито
Технологическая платформа Авито вместе с создателями фильма «Ёлки 12» запустила социальный проект «Серебряные желания», направленный на поддержку подопечных фондов «Старость в радость» и «Операция Бабушка».
На специальной странице площадки можно найти список желаний пожилых людей, которые можно исполнить, сделав пожертвование, или лично. Среди запросов – продуктовые наборы, лечебное питание, сладости, подарки к празднику, поздравительные открытки, а также дрова, бытовая техника и палки для ходьбы.
Как рассказали пресс-службе Авито, их команда уже включилась в этот марафон добрых дел – вместе с исполнителями из раздела услуг они организовали праздники в домах престарелых в разных городах России. Так, например, праздник уже отметили подопечные Рязанского геронтологического центра. На очереди дома в Курске и Костроме.
Представители фондов отмечают, что подобные инициативы особенно важны для пожилых людей из отдаленных населенных пунктов, поскольку они зачастую сталкиваются не только с бытовыми трудностями, но и с социальной изоляцией.
На специальной странице площадки можно найти список желаний пожилых людей, которые можно исполнить, сделав пожертвование, или лично. Среди запросов – продуктовые наборы, лечебное питание, сладости, подарки к празднику, поздравительные открытки, а также дрова, бытовая техника и палки для ходьбы.
Как рассказали пресс-службе Авито, их команда уже включилась в этот марафон добрых дел – вместе с исполнителями из раздела услуг они организовали праздники в домах престарелых в разных городах России. Так, например, праздник уже отметили подопечные Рязанского геронтологического центра. На очереди дома в Курске и Костроме.
«Новый год – это время, когда особенно хочется верить в чудеса. Мы придумали этот добрый проект, чтобы подарить частичку праздника тем, кто особенно в нем нуждается. У бабушек и дедушек из разных уголков страны желания простые, но по-настоящему важные. Объединив усилия, мы сможем воплотить их в жизнь, и это станет настоящим волшебством»,
– говорят в компании.
Представители фондов отмечают, что подобные инициативы особенно важны для пожилых людей из отдаленных населенных пунктов, поскольку они зачастую сталкиваются не только с бытовыми трудностями, но и с социальной изоляцией.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Спрос на новые LADA в Свердловской области вырос почти на 57%
16 декабря 2025
16 декабря 2025