Екатеринбургского первокурсника обвинили в хищении 132 тысяч рублей у проводницы поезда

Следователи транспортной полиции Екатеринбурга предъявили обвинение 19-летнему студенту по статье о мошенничестве, который, по версии следствия, забрал у проводницы поезда 132 тысячи рублей и перевёл их мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.По данным транспортной полиции, в октябре 2024 года 31-летняя жительница Башкортостана обратилась в линейный отдел МВД на станции «Екатеринбург-Пассажирский». После рейса женщина пыталась уехать домой в Нефтекамск и воспользовалась сервисом поиска попутчиков. Она согласилась оплатить часть поездки – 900 рублей – по ссылке, которую ей прислали в мессенджере.После ввода данных карты со счёта сначала списали 9 тысяч рублей, а затем ей позвонил неизвестный.Как уточнили в транспортной полиции, звонивший представился сотрудником Центрального банка России и заявил, что деньги якобы ушли «на финансирование ВСУ». Он убедил женщину срочно перевести средства на так называемый «безопасный счёт».В итоге она сняла все сбережения – 132 тысячи рублей – и передала их молодому человеку, который подъехал к вокзалу как «доверенное лицо».После передачи денег связь с «сотрудниками банка» оборвалась. Позвонив на горячую линию Банка России, женщина узнала, что регулятор не работает с частными лицами таким образом, и обратилась в транспортную полицию.Сотрудники уголовного розыска транспортной полиции, как сообщили в ведомстве, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что курьер уехал на такси в общежитие одного из вузов. Молодого человека задержали в его комнате. Сопротивления он не оказывал.По информации транспортной полиции, студент признал вину и рассказал, что сам ранее стал жертвой мошенников – с его счёта списали 74 тысячи рублей. Позже ему предложили «подработку» курьером: забирать наличные и переводить их по указанным реквизитам.В случае с проводницей он перечислил почти всю сумму организаторам, оставив себе 2 тысячи рублей.В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, по месту учёбы и жительства характеризуется положительно, отметили в транспортной полиции.Сообщается, что расследование продолжается. В транспортной полиции сообщили, что устанавливают других участников схемы.Мероприятие для возрастной категории 18+