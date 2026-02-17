Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга избавляется от последнего пакета акций некогда целиком муниципальной «ЕЭСК»
История перехода акций электросетевой компании от РАО ЕЭС до 2026 года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга готовится продать принадлежащий городу пакет акций АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (ЕЭСК). Он включён в перечень имущества, подлежащего продаже на аукционе, оформленный приложением к решению городской думы.
В приложении к проекта решения Екатеринбургской гордумы (а утвердить приватизацию должна именно городская дума) указано, что муниципалитет владеет 8,96% акций ЕЭСК (96 721 760 штук) и приватизации подлежит весь этот пакет.
Таким образом, город планирует полностью выйти из капитала сетевой компании — это последняя доля муниципалитета в распределительном электросетевом бизнесе. Продажа предусмотрена программой приватизации имущества Екатеринбурга на 2026–2028 годы, утверждённой постановлением администрации города от 14 ноября 2025 года № 2579.
Мотивы избавления от пакета акций ЕЭСК объяснил директор департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Владимир Захаров. Который выступил на этой неделе в гордуме на заседании комиссии по муниципальной собственности. Захаров сказал, что по итогам прошлого года ЕЭСК отказалась выплачивать дивиденды. Таким образом, актив не приносит прибыли.
По словам Захарова, стоимость этих акций и, соответственно, сумма, которую сможет получить городской бюджет, составляет более 416 миллионов рублей. Думская комиссия одобрила предложение о приватизации. Теперь его должна утвердить гордума на пленарном заседании.
«Екатеринбургская электросетевая компания» создавалась в начале реформы российской электроэнергетики 2000-х годов как городская распределительная компания. Тогда по всей стране сети выделяли из бывших энергосистем в отдельные структуры и передавали под управление региональных сетевых холдингов.
Муниципалитет Екатеринбурга долго сохранял собственный пакет в сетевой компании — это было типично для крупных городов, которые стремились сохранить влияние на развитие инфраструктуры и инвестиционные решения. Однако со временем отрасль постепенно консолидировалась вокруг федерального сетевого холдинга.
По данным годового отчёта группы «Россети», структура холдинга «Россети Урал» Урала владела 91,04% акций ЕЭСК. Таким образом, федеральный сетевой холдинг фактически консолидировал все акции городской сетевой компании Екатеринбурга за исключением оставшегося пакета в 8,96%, пока остающегося в собственности мэрии.
До 2024 года акции ЕЭСК находились у города не напрямую, а через муниципальное предприятие ЕМУП «Муниципальные электрические сети». После его реорганизации пакет был передан в муниципальную собственность. Реорганизация была вызвана федеральной реформой муниципальных унитарных предприятий — приняты закон запретил органам власти создавать и сохранять МУПы на конкурентных рынках, за исключением ряда ограниченных сфер. В результате многие муниципальные предприятия, работавшие в инфраструктурных и коммерческих сегментах, были преобразованы или ликвидированы, а их активы переданы в казну либо в акционерные общества. Сетевой бизнес относится именно к таким сегментам, поэтому передача пакета ЕЭСК из МУПа напрямую городу стала частью общероссийской политики по сворачиванию унитарной формы хозяйствования.
Фактически с продажей этого пакета акций завершится процесс, начавшийся ещё в период реформы российской электроэнергетики, когда муниципальные сети по всей стране постепенно переходили под управление крупных сетевых компаний. Мероприятие для возрастной категории 18+
В приложении к проекта решения Екатеринбургской гордумы (а утвердить приватизацию должна именно городская дума) указано, что муниципалитет владеет 8,96% акций ЕЭСК (96 721 760 штук) и приватизации подлежит весь этот пакет.
Фрагмент приложения к проекту решения ЕГД
Таким образом, город планирует полностью выйти из капитала сетевой компании — это последняя доля муниципалитета в распределительном электросетевом бизнесе. Продажа предусмотрена программой приватизации имущества Екатеринбурга на 2026–2028 годы, утверждённой постановлением администрации города от 14 ноября 2025 года № 2579.
Публичное объяснение продажи
Мотивы избавления от пакета акций ЕЭСК объяснил директор департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Владимир Захаров. Который выступил на этой неделе в гордуме на заседании комиссии по муниципальной собственности. Захаров сказал, что по итогам прошлого года ЕЭСК отказалась выплачивать дивиденды. Таким образом, актив не приносит прибыли.
«В ЕЭСК уведомляли нас, что не планируют выплачивать дивиденды как минимум за 2025 год. На сегодняшний день я не знаю, что будет с пакетом акций, если он останется в муниципальной собственности, поэтому мы решили попробовать реализовать этот объект»,
— сказал чиновник.
По словам Захарова, стоимость этих акций и, соответственно, сумма, которую сможет получить городской бюджет, составляет более 416 миллионов рублей. Думская комиссия одобрила предложение о приватизации. Теперь его должна утвердить гордума на пленарном заседании.
Директор ДУМИ Владимир Захаров. Фото: Екатеринбургская городская дума
От РАО ЕЭС к ПАО Россети
«Екатеринбургская электросетевая компания» создавалась в начале реформы российской электроэнергетики 2000-х годов как городская распределительная компания. Тогда по всей стране сети выделяли из бывших энергосистем в отдельные структуры и передавали под управление региональных сетевых холдингов.
Муниципалитет Екатеринбурга долго сохранял собственный пакет в сетевой компании — это было типично для крупных городов, которые стремились сохранить влияние на развитие инфраструктуры и инвестиционные решения. Однако со временем отрасль постепенно консолидировалась вокруг федерального сетевого холдинга.
По данным годового отчёта группы «Россети», структура холдинга «Россети Урал» Урала владела 91,04% акций ЕЭСК. Таким образом, федеральный сетевой холдинг фактически консолидировал все акции городской сетевой компании Екатеринбурга за исключением оставшегося пакета в 8,96%, пока остающегося в собственности мэрии.
До 2024 года акции ЕЭСК находились у города не напрямую, а через муниципальное предприятие ЕМУП «Муниципальные электрические сети». После его реорганизации пакет был передан в муниципальную собственность. Реорганизация была вызвана федеральной реформой муниципальных унитарных предприятий — приняты закон запретил органам власти создавать и сохранять МУПы на конкурентных рынках, за исключением ряда ограниченных сфер. В результате многие муниципальные предприятия, работавшие в инфраструктурных и коммерческих сегментах, были преобразованы или ликвидированы, а их активы переданы в казну либо в акционерные общества. Сетевой бизнес относится именно к таким сегментам, поэтому передача пакета ЕЭСК из МУПа напрямую городу стала частью общероссийской политики по сворачиванию унитарной формы хозяйствования.
Фактически с продажей этого пакета акций завершится процесс, начавшийся ещё в период реформы российской электроэнергетики, когда муниципальные сети по всей стране постепенно переходили под управление крупных сетевых компаний. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэрия Екатеринбурга избавляется от недвижимости в историческом доме на улице Добролюбова
17 февраля 2026
17 февраля 2026
С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных
13 февраля 2026
13 февраля 2026
Иск о национализации части имущества крупного екатеринбургского застройщика поступил в суд
19 февраля 2026
19 февраля 2026