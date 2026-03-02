Возрастное ограничение 18+
Солнце зашло. Кем был Николай Коляда и что он оставил после себя
Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
2 марта 2026 года, в 02.50, в больнице Екатеринбурга скончался Николай Коляда — драматург, режиссёр, педагог и создатель собственного театра. Ему было 68 лет. Он не успел увидеть премьеру своего последнего спектакля — и тем не менее успел его закончить, сбежав от госпитализации. Именно так, с незаживающей раной в лёгких и непогашенным светом в зале, ушёл человек, которого называли «солнцем русской драматургии».
Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области Казахской ССР — в многодетной семье работников совхоза. Он был пятым ребёнком; у Николая было два брата и две сестры. Детство в степном посёлке он сам называл счастливым, хотя жили скромно.
Решение стать артистом пришло после просмотра фильма «Начало» с Инной Чуриковой — её игра потрясла подростка. В 1973 году отец отвёз Колю в Свердловск, и тот поступил в театральное училище (ныне Екатеринбургский театральный институт) на курс Вадима Николаева. Учёба давалась тяжело — жил бедно, подрабатывал дворником, экономил буквально на всём. После окончания в 1977 году его приняли в труппу Свердловского академического театра драмы, где он работал до 1983 года (с перерывом на армию в 1978–1980 годах). Именно в армии он начал писать — и в 1982 году в газете вышел его первый рассказ «Склизко!».
С 1983 по 1989 год Коляда учился заочно в Литературном институте имени Горького в Москве. Ещё в годы учёбы, в 1986 году, написал пьесу «Игра в фанты» — и она пошла во множестве театров. К концу 1980-х он стал одним из самых заметных представителей «новой драмы» в России.
В 1990 году Галина Волчек поставила в «Современнике» пьесу «Мурлин Мурло» с Еленой Яковлевой и Сергеем Гармашем. Три года спустя в Театре Романа Виктюка прошла премьера «Рогатки» с Сергеем Маковецким. Уральский автор внезапно оказался модным московским драматургом.
Пьесы Коляды переводились на все основные европейские языки и ставились в Чехии, Польше, Германии, США, Швеции, Италии. В 1992–1993 годах он сам жил в Германии по стипендии академии Schloss Solitude, работал в немецких театрах. Это укрепило его репутацию драматурга международного масштаба.
Всего за жизнь Коляда написал более 120 пьес. Среди них — «Барак», «Мурлин Мурло», «Американка», «Канотье», «Полонез Огинского», «Персидская сирень», «Мы едем, едем, едем…», «Баба Шанель», циклы «Хрущёвка» и «Кренделя». Его пьесы объединяло редкое умение видеть в самых тёмных историях человеческое — отчаяние и надежду одновременно. Критики порой упрекали его в «чернухе», но сам он настаивал: в каждой мрачной истории можно найти что-то живое.
В 1994 году Коляда начал преподавать в Екатеринбургском театральном институте. За три десятилетия через его курс прошли сотни авторов. Некоторые из них стали широко известны: Ярослава Пулинович, Василий Сигарев, Олег Богаев, Ирина Васьковская, Екатерина Бронникова. Так сложилась то, что в театральном мире называют уральской школой драматургии. По сути её создал Коляда.
С 1999 по 2010 год Николай Коляда был главным редактором литературного журнала «Урал» — одного из старейших толстых журналов страны. Он издавал молодых авторов, открывал площадки для читок новых пьес («Театр в бойлерной»), основал Центр современной драматургии (ЦСД, существует по сей день под руководством ещё одного ученика Коляды — Антона Бутакова) и международный конкурс «Евразия». Открывать таланты было для него образом жизни.
4 декабря 2001 года, в свой день рождения, Коляда открыл частный театр своего имени. Первое время коллектив ютился в подвалах, не имел государственных дотаций, и кочевал по разным адресам. В 2004 году театр получил площадку в Городке чекистов в подвале областного краеведческого музея (проспект Ленина, 69/10). В 2006 году разразился громкий конфликт с арендодателем, после которого Коляда поднял публичную бурю — пошли забастовки, угрозы голодовки, — и труппе в итоге выделили двухэтажный деревянный особняк на улице Тургенева. Он быстро стал одним из заметных культурных центров Екатеринбурга — с собственным палисадником, уличным аттракционом «Колядоскопом» и зимними праздниками для детей. Впоследствии Коляда не раз устраивал публичные конфликты, добиваясь улучшения условий для своего театра. И не только собственно театра: выбитые финансы он направлял в том числе на то, чтобы покупать квартиры своим артистам. В 2010 году губернатор Свердловской области Александр Мишарин пообещал Николаю Коляде найти новое помещение взамен старого деревянного дома на Тургенева. Поначалу выбор остановился на помещении в жилом доме на Попова, 10, но против театра у себя под окнами внезапно выступили жильцы дома. В итоге в 2011 году нашли альтернативный вариант — закрывшийся кинотеатр «Искра» на проспекте Ленина, 97. На ремонт и приспособление бывшего кинотеатра для «Коляда-театра» потребовалось ещё почти три года — «Коляда-театр» открылся в 2014 году. При поддержке областных властей и не без «пробивных» навыков Николая Коляды его театр, наконец, обзавёлся собственным адресом.
С тех пор, вот уже более десяти лет, театр остаётся там. За это время «Коляда-театр» объездил с гастролями всю Россию, выступал на крупных европейских фестивалях, стабильно собирал полные залы.
С 1994 года раз в несколько лет, а с 2008-го ежегодно проходил фестиваль «Коляда-Plays» — редкий для России случай, когда фестиваль, согласно названию, полностью посвящён одному живому автору. В нём участвовало до 18 театров одновременно, до 2022 года на «Коляда-Plays» приезжали театральные труппы из самых разных стран..
Коляда был заслуженным деятелем искусств России, лауреатом многочисленных литературных и театральных премий, номинантом на «Золотую маску». В 2015–2017 годах вышло его собрание сочинений в двенадцати томах. На протяжении 30 лет он преподавал в Екатеринбургском театральном институте. Две постановки в его «Коляда-театре» были удостоены премии губернатора Свердловской области.
Его театр ставил не только собственные пьесы, но и классику — Шекспира, Пушкина, Гоголя, Мольера — в его инсценировках, каждый раз неожиданных и живых.
Николай Коляда отличался сложным характером и часто допускал экспрессивные высказывания. То же самое можно сказать о его политических взглядах, которые нельзя назвать постоянными. В 2011—2012 годах, когда драматург отчаянно боролся за получение своего здания и вёл переговоры с областными властями, внезапно сменилась его политическая позиция: в 2009 и 2011 годах Коляда получал от фонда олигарха Михаила Прохорова по 1 миллиону рублей на собственные проекты, в том числе 1 миллион 105 тысяч рублей на проведение фестиваля «Коляда-Plays» в 2011 году. Тогда же Коляда написал в своём ЖЖ, что поддержит Прохорова и его политическую партию. «Прочитал, что Михаил Прохоров возглавит новую партию. Я за эту партию буду голосовать — всегда, всегда, руками и ногами. А если он пойдет на выборы в президенты — тоже первый пойду голосовать за него. Потому что Прохоров замечательный», — сказал драматург. Однако спустя некоторое время неожиданно для многих стал доверенным лицом Владимира Путина (соперника Прохорова на президентских выборах-2012) и по приглашению вошёл в штаб его поддержки. Журналистам драматург объяснил, что «прошло время, и что он «немножко начал во всём разбираться».
Николая Коляда сказал журналистам, что поддержал Путина, потому что считает, что «России нужна жёсткая рука», в 2013 году подтвердил свою позицию, заявив что продолжит поддерживать Путина.
13 марта 2014 года фамилия Николая Коляды появилась под известным письмом деятелей культуры, поддержавших позицию президента по Украине и Крыму, опубликованном на сайте Министерства культуры России. На следующий день, 14 марта, Коляда отреагировал в своём «Живом журнале»: «Никаких писем я не подписывал. Разрешения на мою подпись у меня никто не спрашивал». При этом он добавил: «Другое дело, что свою позицию я высказал уже давно. Нравится это кому-то или не нравится — какая мне разница. Учитесь уважать чужое мнение». В тот момент он находился в Польше, где выразил недоумение освещением украинских событий и российской политики в польских СМИ, написав «Невозможная истерия». Незадолго до этого министерство культуры Польши выделило деньги на проведение фестиваля «Коляда-Plays» в Варшаве, рассказал Коляда. Фамилию уральского драматурга в итоге всё-таки убрали из списка под письмом Минкульта.
В 2012 году губернатор Евгений Куйвашев включил Николая Коляду во состав общественной палаты Свердловской области. Коляда состоял в палате до 2015 года, возглавлял комиссию по культуре.
В 2022 году ученика Николая Коляды и фронтмена многих спектаклей «Коляда-театра», лидера группы «Курара» Олега Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации использования российской армии за его антивоенное высказывание со сцены фестиваля Ural Music Night. Коляда пришёл на заседание суда, чтобы поддержать Ягодина. «Это всё омерзительно! Противно! Обидно до слёз. Абсурд! Что происходит вообще?», — сказал драматург корреспонденту Вечерних ведомостей в зале суда.
Сам Николай Коляда чётко о своей позиции по событиями 2022 года не высказывался.
В следующем году с проверкой в Коляда-театр пришла ФСБ. По итогам проверки было возбуждено административное дело, и в июне 2023 года мировая судья Екатерина Ушакова в рамках этого дела оштрафовала Николаю Коляду на 30 тысяч рублей за нарушение требований антитеррористической защищенности (пункт 2 статьи 20.35 КоАП).
Первая судимость, которую имел в виду Коляда — приговор по статье 264 УК. В 2018 году Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил драматурга к полутора годам ограничения свободы, признав виновным в ДТП, произошедшем на дублёре Сибирского тракта в 2017 году. Тогда перелом позвоночника получил бывший сотрудник ГИБДД из Москвы Кирилл Генералов. Как рассказывал сам Коляда, из-за дорожных работ он объезжал на своём Hyundai Santa Fe препятствие, когда в него сзади врезался Renault Duster. В это время шёл дождь, и на скользком дорожном покрытии автомбиль Коляды занесло. От удара Hyundai отбросило метров на 100 — машина улетела в кювет и перевернулась на левый бок, все окна разбились. Николай Коляда выбрался из искорёженного автомобиля и пошёл к Renault узнать о здоровье водителя и пассажиров. Изначально к нему претензий не предъявляли, однако спустя неделю ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело, а Генералов позвонил Коляде и потребовал 1,5 миллиона рублей компенсации. Суд в конечном счёте взыскал с драматурга лишь 200 тысяч.
В конце 2024 года, накануне запланированных традиционных гастролей «Коляда-театра» в театральном центре на Страстном бульваре в Москве, Николаю Коляде поступило требование убрать из труппы оштрафованного по статье о дискредитации Ягодина. Однако режиссёр заявил, что, если Ягодину запретят выступать в Москве, то он отменит все гастроли целиком. Так в итоге и случилось — 28 спектаклей екатеринбургского театра в Москве были отменены, и столица осталась без фестиваля, традиционно проходившего с аншлагом. «Своих не бросаем. Так сегодня все говорят. Так меня учили родители», — написал он в соцсетях про ситуацию с Ягодиным.
В 2025 году правительство Свердловской области впервые за много лет не выделило грант на фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Однако Николая Коляда объявил клич в соцсетях, и спонсоры были найдены — часть денег пожертвовали обычные горожане, оставшуюся сумму внесла строительная корпорация «Атомстройкомплекс».
С Нового года 2026-го Коляда жаловался на затяжную простуду, но надеялся справиться самостоятельно. 25 февраля ему стало резко хуже: скорая увезла его в реанимацию. По словам актёра Олега Ягодина, незадолго до этого Коляда уже оказывался в больнице, но сбежал — чтобы завершить репетиции своего последнего спектакля «Орфей спускается в ад». Сестра режиссёра Вера, едва узнав о госпитализации, немедленно прилетела в Екатеринбург из Казахстана.
Врачи диагностировали двустороннее воспаление лёгких. Развился сепсис, отказали внутренние органы. Коляду ввели в медикаментозную кому. 2 марта 2026 года, в 02:50, его не стало. Премьера «Орфея» состоялась вечером того же дня, как и было намечено. Перед показом Ягодин вышел к зрителям: «Мы ничего не делали, ничего не трогали. Шесть дней назад его увезли в реанимацию, мы прогоняли сами. Мы продолжаем работать. Приятного просмотра».
Алексей Герман, режиссёр:
«Умер Коляда. Великий, преданный театру, талантливый, пронзительный человек, который мучительно, стремительно, тяжело, легко и блистательно вошёл в нашу жизнь, это был мастер, которых у нас осталось очень мало».
Денис Паслер, губернатор Свердловской области:
«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и для всей России. Ушёл из жизни выдающийся драматург, актёр, режиссёр Николай Владимирович Коляда. Человек, которого называют "уральским солнцем современной драматургии", таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей».
Александр Пантыкин, основатель группы «Урфин Джюс»:
«Сказать, что мы были друзьями, не могу. Это неправда. Мы очень любили друг друга на расстоянии. Иногда даже доходило до того, что Коля звонил в четыре утра и говорил в трубку: "Саня, я тебя люблю". И это было так, что не было возможности на него сердиться или обижаться за это».
Илья Марков, министр культуры Свердловской области:
«Из жизни ушёл в высшей степени незаурядный человек, своим творчеством, активной гражданской позицией оказавший заметное влияние на современную драматургию и театральное искусство России. Светлая память Николаю Владимировичу, земные труды которого символизируют авторский театр в эпоху перемен».
Светлана Учайкина, председатель Союза театральных деятелей региона:
«Смерть Николая Коляды — невосполнимая утрата не только для театрального сообщества города, но и всей России, мирового театра».
Евгений Ройзман*, бывший мэр Екатеринбурга:
«Коля — украшение Екатеринбурга. Жалко, что его долго власти не понимали. Он был очень талантливым и добрым человеком. Екатеринбург просто осиротел».
Всё своё имущество Коляда ещё в 2023 году завещал некоммерческой организации «Коляда-театр», чтобы театр продолжал работать и после его смерти. Вероятно, сейчас перед коллективом встанет бюрократический вопрос — ведь единственным учредителем и руководителем АНО «Коляда-театр» был сам Коляда.
Коллектив «Коляда-театра» объявил: работа не останавливается. Все заявленные спектакли состоятся. Министерство культуры Свердловской области заявило о заинтересованности в сохранении театра и намерении поддержать его работу. Поскольку Коляда завещал своё имущество театру как некоммерческой организации, юридическая база для продолжения деятельности имеется. Однако вопрос о художественном руководстве — кто и как сможет сохранить тот редкий живой дух, который создавал именно он, — остаётся открытым.
Последний спектакль «Орфей спускается в ад» режиссёр всё же довёл до конца — ценой собственной жизни. Постановка, на «прогон» которой Николай Коляда специально сбегал из больницы, закончилась словами: «Представление окончено, обезьянка умерла». Такая вот драматургия. Это, пожалуй, точнее любого некролога говорит о том, кем был Николай Коляда.
