Солнце зашло. Кем был Николай Коляда и что он оставил после себя Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»

С целины — на сцену

С Урала — на международный уровень

Педагог и издатель: уральская школа драматургии

Свой театр: от подвала к победе над бюрократией и скептиками





— объяснял Коляда секрет успеха. «Я думаю, что мы живые, радостные, весёлые, смешные, юморные, мы придуриваемся на сцене, мы балуемся. Зрителям это нравится, вот и всё. Театр — это ведь детство»,

Регалии

Политическая позиция и общественная деятельность





— заявил в 2012 году драматург. «В меня стали кидать камни, стали кричать, что я перебежчик, что меня купили и всё прочее. Но это моё мнение, я хочу думать так, как я хочу, а не так, как мне навязывает кто-то»,





— прокомментировал ситуацию Коляда. «Мало того. Два дня подряд ходят люди в черном. Протокол вчера подписал. На 20 страницах. Два экземпляра. Два дерева на бумагу ушло. Вот где и кому понадобились эти металлоискатели в театрах? У меня откуда деньги на металлоискатели и на охрану?! Я буду судимый. Уже дважды»

Последние дни: побег из больницы

Что говорят о Коляде

Что будет с театром

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию