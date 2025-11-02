Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»





– сообщили в пресс-службе площадки. «Это позволяет владельцам автомобилей получать точную информацию о том, какую цену можно назначить, чтобы повысить шансы для быстрой и выгодной продажи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команда «Авито Авто» интегрировала новую функцию оценки автомобилей в сервис «Гараж», используя собственные нейросети и машинное обучение. Как рассказали в пресс-службе площадки, чтобы определить стоимость автомобиля, алгоритмы анализируют характеристики машины, рыночные данные и историю эксплуатации.Новая услуга призвана помочь владельцам быстро и удобно узнать цену своего автомобиля, что также делает рынок подержанных авто более прозрачным.Технология оценки базируется на сервисе «Авито Оценка», который комбинирует классические алгоритмы и искусственный интеллект. Оцениваются такие параметры, как год выпуска, модель, поколение, комплектация, цвет, спрос, регион и данные по реальным сделкам. Также используются сведения из Автотеки – сервиса, предоставляющего информацию о пробеге, ДТП, владельцах и других важных характеристиках.Процесс оценки проходит несколько этапов: подбор аналогичных автомобилей, базовое моделирование с помощью линейной регрессии и многофакторная корректировка итоговой цены с использованием расширенного набора признаков.