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Присяжные в Екатеринбурге единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве бизнесмена Зубакина
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло еще в 2000 году.
Напомним, что Насими Мамедов обвиняется по статье об убийстве. По версии следствия, он являлся исполнителем заказного убийства околокриминального бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. Заказчиком был объявлен Дмитрий Дейч. По обвинению в пособничестве судят Михаила Клока. «Вечерние ведомости» писали подробности по этому делу.
Насими Мамедов заявил, что он не виновен. Сторона защиты утверждала, что в деле нет никаких доказательств его вины и что Мамедова хотят сделать «крайним» в давних разборках представителей криминального мира и силовиков.
Напомним, что Насими Мамедов обвиняется по статье об убийстве. По версии следствия, он являлся исполнителем заказного убийства околокриминального бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. Заказчиком был объявлен Дмитрий Дейч. По обвинению в пособничестве судят Михаила Клока. «Вечерние ведомости» писали подробности по этому делу.
Насими Мамедов заявил, что он не виновен. Сторона защиты утверждала, что в деле нет никаких доказательств его вины и что Мамедова хотят сделать «крайним» в давних разборках представителей криминального мира и силовиков.
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