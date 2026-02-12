Возрастное ограничение 18+
Библиотеки малых городов Свердловской области смогут получить гранты на цифровые проекты
Фото: Вечерние ведомости
Библиотеки Свердловской области из небольших населённых пунктов смогут подать заявки на всероссийский конкурс «Библиотечная Система», где разыграют гранты на цифровое развитие и общественные инициативы. Программу проводят МТС, Российская государственная библиотека и фонд «Система».
Конкурс рассчитан на учреждения из малых городов и сельских территорий. Организаторы предлагают рассматривать библиотеки не только как места выдачи книг, а как локальные центры обучения, досуга и культурной жизни. Поддержку планируют направить на проекты по цифровизации, образовательные программы и инициативы для местных сообществ.
Общий фонд конкурса составляет 7,9 млн рублей. В номинации «Библиотека инноваций» четыре учреждения смогут получить до 700 тысяч рублей на обновление пространств и развитие цифровых сервисов.
В категории «Строки детства» поддержат проекты по продвижению чтения среди детей и подростков – три победителя также получат гранты до 700 тысяч рублей и помощь в пополнении книжных фондов.
Ещё 15 библиотекарей отметят персональными премиями по 200 тысяч рублей за вклад в развитие общественной активности.
Заявки принимают с 16 февраля по 15 марта 2026 года, итоги подведут до конца апреля. Победителей планируют объявить в мае на Всероссийском библиотечном конгрессе, который пройдёт в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+
