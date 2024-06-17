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Оправдательный приговор по делу Насими Мамедова остался в силе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Оправдательный приговор по делу Насими Мамедова остался в силе. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, оставил его без удовлетворения.
Прокуратура пыталась отменить вынесенный на основании единогласного вердикта присяжных приговор Кировского суда Екатеринбурга, ссылаясь на процессуальные нарушения при ведении судебных заседаний. В предыдущий раз гособвинению это удавалось – приговор был отменён, и дело заново рассматривалось в районном суде другой коллегией присяжных.
Интервью с основным адвокатом по делу Мамедова и подробности двух кругов судов с присяжными – здесь.
Прокуратура пыталась отменить вынесенный на основании единогласного вердикта присяжных приговор Кировского суда Екатеринбурга, ссылаясь на процессуальные нарушения при ведении судебных заседаний. В предыдущий раз гособвинению это удавалось – приговор был отменён, и дело заново рассматривалось в районном суде другой коллегией присяжных.
Интервью с основным адвокатом по делу Мамедова и подробности двух кругов судов с присяжными – здесь.
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«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет»
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