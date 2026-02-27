Возрастное ограничение 18+
Производство электроники в Свердловской области выросло более чем на треть
Фото: соцсети Дениса Паслера
Производство электронных и оптических изделий в Свердловской области в 2025 году выросло на 34,6 процента. Об этом написал губернатор региона Денис Паслер в своих социальных сетях.
Он отметил, что уральские предприятия выпускают новые линейки продукции на основе собственных научных и инженерных решений. Среди компаний, работающих в сфере электроники, Паслер упомянул «Уральский оптико-механический завод» и «Прософт-системы».
По словам губернатора, производство химических веществ и химических продуктов в 2025 году увеличилось на 7,6 процента. В посте говорится, что на показатели повлияли национальный проект «Новые материалы и химия» и меры по импортозамещению. В качестве примера он привел предприятия «Хромпик» и «Полипласт-Уралсиб», которые увеличили объемы отгрузки.
Также, как сообщил Паслер, на 10,4 процента выросло производство лекарственных средств и медицинских материалов. Существенную роль, по его словам, сыграл завод «Медсинтез».
Кроме того, упоминается рост в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева. Конкретные цифры по этому направлению не приводятся.
