В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое

Из почти 29 тысяч кубометров по УрФО – 22 968 кубометров выявлены именно в Свердловской области. Это более 79% общего объёма.

Курганская область – 1 754 кубометра, ущерб 15 млн 109 тыс. рублей



Тюменская область – 2 067 кубометров, ущерб 26 млн 305 тыс. рублей



Челябинская область – 1 251 кубометр, ущерб 35 млн 576 тыс. рублей



ХМАО – Югра – 808 кубометров, ущерб 12 млн 992 тыс. рублей



ЯНАО – 132 кубометра, ущерб 4 млн 11 тыс. рублей



Алиса Левина © Вечерние ведомости

В 2025 году именно Свердловская область стала главным источником роста нелегальной заготовки древесины в Уральском федеральном округе. По данным Департамента лесного хозяйства по УФО, объём незаконных рубок в регионе увеличился почти в два раза по сравнению с 2024 годом – с 11,5 до 22,9 тысячи кубометров. Ущерб оценён более чем в 834 млн рублей.В целом по округу ситуация выглядит противоречиво. В четырёх регионах из шести объёмы нелегальной заготовки снизились, однако рост в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре изменил общую динамику.По информации департамента, в 2025 году в УрФО зафиксировано 28 980 кубометров незаконно заготовленной древесины. Ущерб составил 928 млн 920 тыс. рублей. Для сравнения: в 2024 году объём нелегальных рубок составлял 19 171 кубометр с ущербом 494 млн 717 тыс. рублей, а в 2023 году – 42 953 кубометра на 705 млн 754 тыс. рублей.Как сообщил начальник Департамента лесного хозяйства по УФО Олег Сандаков, если в Югре рост составил около 500 кубометров, то в Свердловской области прибавка достигла аж 11 тысяч кубометров.«Если смотреть отдельно динамику по Свердловской области, прошлогодний объём всё равно ниже, чем три, пять, восемь лет назад, когда он доходил до 40 тысяч кубометров. Но должен отметить, что работа по принимаемым мерам и привлечению к ответственности даёт положительную динамику. Отмечается рост эффективности работы со стороны следственных органов – если в 2024 году было возбуждено 51 уголовное дело, то в 2025-м уже 79», – прокомментировал Сандаков.Всего по УрФО в 2025 году возбуждено 236 уголовных дел по фактам незаконных рубок.Согласно сухим цифрам, на долю Свердловской области приходится подавляющая часть незаконно заготовленной древесины в округе.Для сравнения, в других регионах показатели существенно ниже:Мероприятие для возрастной категории 18+