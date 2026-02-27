Возрастное ограничение 18+

Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на четверть

12.48 Вторник, 3 марта 2026
Фото: Вечерние ведомости
Зимой 2025–2026 года в Свердловской области спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 24% по сравнению с прошлым сезоном. Такие данные приводит сервис «Авито Путешествия».

По информации платформы, средняя стоимость аренды квартиры этой зимой составила 3 210 рублей в сутки, загородного дома – 14 130 рублей за ночь. Квартиры чаще всего бронировали на двое суток, дома – на одну ночь. Как правило, в квартиры заселялись вдвоем, а в загородные дома – компаниями из пяти человек.

В целом по Уральскому федеральному округу на туристический поток влияют горнолыжные курорты. В Златоусте средняя стоимость аренды квартиры составила 2 500 рублей в сутки, загородного дома – 12 300 рублей. В Нижнем Тагиле аренда квартиры обходилась в среднем в 2 700 рублей в сутки, дома – 11 800 рублей за ночь, следует из данных сервиса.

Как отмечают в «Авито Путешествиях», рост интереса к загородному отдыху связан в том числе с развитием туристической и горнолыжной инфраструктуры в Уральском федеральном округе. Отмечается, что вопросы развития регионов через гастроиндустрию и роль медиа в этих процессах станут ключевыми темами на предстоящем мероприятии «Медиагора», которое объединит журналистов, PR-специалистов и блогеров. Партнером «Медиагоры» выступает сервис «Авито Путешествия».

Александр Федоров © Вечерние ведомости
Солнце зашло. Кем был Николай Коляда, и что он оставил после себя

Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
