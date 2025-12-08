«Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности





– отметил Губанов. «Работодателям, особенно на производстве, важно понимать: если вы хотите привлечь зумеров, предлагайте гибкие или сменные графики, возможность подработки, частичную занятость. Компании, которые готовы адаптироваться под потребности студентов, получают огромное преимущество в конкуренции за молодые кадры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов в рамках сессии «Зумеры на производстве: о рабочих профессиях просто» на Всероссийском кадровом форуме заявил, что молодёжь стала чаще выбирать рабочие профессии.По его данным, уже осенью 2025 года общее количество резюме от кандидатов в возрасте 18–24 лет выросло на 55% по сравнению с прошлым годом, а если говорить только о рабочих и линейных специальностях, то рост составил 77%.Максимальный рост числа резюме среди «зумеров» пришёлся на сферы производства и сельского хозяйства (+120%), инженеров и научных сотрудников (+115%), а также работников промышленности (+78%). Среди отдельных профессий заметно вырос интерес к операторам станков (+180%), шлифовщикам (+170%), монтажникам (+167%) и инженерам (+161%).Согласно исследованию Авито Работы, для молодых специалистов важнейшими факторами при выборе работодателя являются размер заработной платы, бонусы и премии (53%), гибкий график и возможность удалённой работы (40%), баланс работы и личной жизни (35%), комфортные условия труда (31%) и возможности карьерного роста (29%). При выборе между похожими предложениями молодёжь обращает внимание на совпадение ценностей и атмосферу в компании (33%), её репутацию (32%) и перспективы карьерного роста (31%).Также подчёркивается, что, вопреки распространённому мнению, молодые специалисты готовы задерживаться в одной компании — средний срок работы при благоприятных условиях составляет около 6 лет. 42% респондентов готовы работать у одного работодателя более 5 лет, а 19% — от 3 до 5 лет.Гибкость графика остаётся ключевым критерием при выборе работы: 41% молодых специалистов предпочитают свободный или гибкий график, 30% рассматривают подработку или частичную занятость, 25% — полностью удалённую работу. Традиционный полный рабочий день в офисе или на производстве интересен лишь 18%, гибридный формат — также 18% респондентов.Роман Губанов связывает это с важностью для «зумеров» иметь гибкость и возможность совмещать работу с учёбой и личными проектами. Только за осень года количество откликов на вакансии, доступные студентам, выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.По его данным, встречный интерес к молодёжи со стороны работодателей тоже присутствует. Количество вакансий с пометкой доступности для студентов увеличилось на 48% за год. Рост в рабочих и линейных профессиях составил 30%, а среди работников промышленности – 74%.Средняя предлагаемая зарплата для студентов в категориях рабочих и линейных профессий, по данным Авито Работы, составляет 70 356 рублей в месяц. В промышленности наиболее высокие зарплаты отмечены в транспортном машиностроении (84 106 руб.), металлургии (82 050 руб.) и производстве промышленного оборудования (76 871 руб.). Среди отдельных специальностей лидируют мотористы (182 500 руб./мес), арматурщики (168 664 руб./мес) и автоэлектрики (167 202 руб./мес).