Возрастное ограничение 18+

«Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности

17.03 Вторник, 9 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов в рамках сессии «Зумеры на производстве: о рабочих профессиях просто» на Всероссийском кадровом форуме заявил, что молодёжь стала чаще выбирать рабочие профессии.

По его данным, уже осенью 2025 года общее количество резюме от кандидатов в возрасте 18–24 лет выросло на 55% по сравнению с прошлым годом, а если говорить только о рабочих и линейных специальностях, то рост составил 77%.

Максимальный рост числа резюме среди «зумеров» пришёлся на сферы производства и сельского хозяйства (+120%), инженеров и научных сотрудников (+115%), а также работников промышленности (+78%). Среди отдельных профессий заметно вырос интерес к операторам станков (+180%), шлифовщикам (+170%), монтажникам (+167%) и инженерам (+161%).

Согласно исследованию Авито Работы, для молодых специалистов важнейшими факторами при выборе работодателя являются размер заработной платы, бонусы и премии (53%), гибкий график и возможность удалённой работы (40%), баланс работы и личной жизни (35%), комфортные условия труда (31%) и возможности карьерного роста (29%). При выборе между похожими предложениями молодёжь обращает внимание на совпадение ценностей и атмосферу в компании (33%), её репутацию (32%) и перспективы карьерного роста (31%).

Также подчёркивается, что, вопреки распространённому мнению, молодые специалисты готовы задерживаться в одной компании — средний срок работы при благоприятных условиях составляет около 6 лет. 42% респондентов готовы работать у одного работодателя более 5 лет, а 19% — от 3 до 5 лет.

Гибкость графика остаётся ключевым критерием при выборе работы: 41% молодых специалистов предпочитают свободный или гибкий график, 30% рассматривают подработку или частичную занятость, 25% — полностью удалённую работу. Традиционный полный рабочий день в офисе или на производстве интересен лишь 18%, гибридный формат — также 18% респондентов.

Роман Губанов связывает это с важностью для «зумеров» иметь гибкость и возможность совмещать работу с учёбой и личными проектами. Только за осень года количество откликов на вакансии, доступные студентам, выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.

«Работодателям, особенно на производстве, важно понимать: если вы хотите привлечь зумеров, предлагайте гибкие или сменные графики, возможность подработки, частичную занятость. Компании, которые готовы адаптироваться под потребности студентов, получают огромное преимущество в конкуренции за молодые кадры»,

– отметил Губанов.


По его данным, встречный интерес к молодёжи со стороны работодателей тоже присутствует. Количество вакансий с пометкой доступности для студентов увеличилось на 48% за год. Рост в рабочих и линейных профессиях составил 30%, а среди работников промышленности – 74%.

Средняя предлагаемая зарплата для студентов в категориях рабочих и линейных профессий, по данным Авито Работы, составляет 70 356 рублей в месяц. В промышленности наиболее высокие зарплаты отмечены в транспортном машиностроении (84 106 руб.), металлургии (82 050 руб.) и производстве промышленного оборудования (76 871 руб.). Среди отдельных специальностей лидируют мотористы (182 500 руб./мес), арматурщики (168 664 руб./мес) и автоэлектрики (167 202 руб./мес).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов
08 декабря 2025
В Свердловской области вырос спрос на айтишников и банковских специалистов на удалёнке
08 декабря 2025
Свердловская область попала в топ-10 по количеству бронирований в отелях и топ-5 – в глэмпингах
05 декабря 2025
40 производителей мебели стали лауреатами премии Авито
01 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:14 На базе библиотеки Белинского открылся первый в УрФО центр реставрации книг
16:55 Устроившего суету в самолёте пассажира в Кольцово встречали полицейские
16:26 В Белоярском районе вынесли приговор по делу о покушении на контрабанду лесных ресурсов
15:35 Прокуратура проводит проверку после сообщения о травле ребёнка с инвалидностью в Екатеринбурге
13:42 С начала года в Свердловской области оформили более 1,4 миллиона электронных больничных
13:18 В Свердловской области за неделю на 25% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
13:05 Избивший девушку в Нижнем Тагиле мужчина добровольно явился в полицию
12:16 СК сообщил о завершении уголовного дела в Кировграде о попытке подкупа полицейского
12:08 В Екатеринбурге задержали предполагаемых бегунков-гастролёров после хищения у пенсионерки
11:43 Наживавшейся на нелегальных мигрантах банде «работодателей» вынесли приговор в Серове
10:33 В получении выплат на несуществующего ребёнка обвинили жительницу Нижнего Тагила
10:20 171 ДТП зарегистрировали за сутки в Свердловской области
10:07 Двух щенков овчарки из Хабаровска привезли для службы в свердловском ГУФСИН
09:52 Из-за понижения температуры на севере Свердловской области МЧС объявило предупреждение
09:29 В Нижнем Тагиле Toyota сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
21:13 Транспортная прокуратура добилась сноса гаражей в Богдановиче
20:24 Сразу семерых детей рисковал погубить пьяный водитель в Белоярском районе
19:52 Почта Деда Мороза начала принимать письма в Парке Маяковского
19:18 Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов
19:07 «Бажовские» новогодние игрушки можно увидеть на выставке в Екатеринбурге
18:25 Контрабандиста древесиной осудили в Екатеринбурге
18:12 Свердловский депутат обратился к начальнику регионального МВД после сообщений об избиении девушки в Нижнем Тагиле
17:29 В Свердловской области вырос спрос на айтишников и банковских специалистов на удалёнке
17:20 Пятьдесят студентов свердловских техникумов и колледжей получили губернаторские стипендии
17:10 Екатеринбургская школа №23 в Академическом переходит на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ
Все новости
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK