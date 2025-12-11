Возрастное ограничение 18+
Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Авито совместно с Минэкономразвития России запустили новый сезон бесплатной онлайн-программы «ПредприниМама» для мам, желающих начать или развить бизнес.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, участницы программы смогут освоить основы предпринимательства и получить практические навыки. Эксперты платформы проведут мастер-классы по запуску без вложений, анализу аудитории, ценообразованию и специфике площадки как классифайда, отметил управляющий директор Авито Влад Федулов
Участвовать могут женщины с несовершеннолетними детьми или в отпуске по уходу за ребенком из всех регионов. Заявки принимают на сайте предпринимама.рф до 12 января 2026 года.
Обучение будет проходить дистанционно, но несколько встреч в разных регионах планируется в формате офлайн. По завершению мамы-предпринимательницы получат сертификаты. Кроме того, до конца февраля 2026 года у участниц программы останется доступ к обучающим материалам.
По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, «ПредприниМама» — предакселератор: «Здесь женщины получают опору в виде базовых знаний и доступ к современным практикам, которые помогают уверенно двигаться вперед. Это пространство, где предпринимательские замыслы обретают форму и перспективу».
Организатор программы Минэкономразвития, оператор — «Национальное агентство "Мой бизнес"» при поддержке программы «Мама-предприниматель». Генеральным партнёром в этом году стал Авито.
В прошлом году на участие подали более 5 тысяч заявок, и около 1 тысячи женщин завершили обучение.
