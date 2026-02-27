В больнице №24 Екатеринбурга открывают «Школу здоровья» и занятия по когнитивному долголетию

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 5 и 6 марта стартуют два бесплатных образовательных проекта для горожан. Как сообщили в областном Минздраве, медики центральной городской клинической больницы №24 приглашают жителей на занятия, посвящённые профилактике гипертонии и сохранению когнитивного здоровья.В рамках проекта «Школа здоровья по гипертонии», врачи расскажут, как устроена сердечно-сосудистая система, почему повышается давление и какие группы препаратов применяются для его контроля. Отдельный блок посвятят гипертоническому кризу – специалисты объяснят, как действовать дома до приезда скорой помощи.Занятия «Школы когнитивного долголетия» будут проходить по пятницам. Медики планируют говорить о том, как сохранить ясность ума, память и качество жизни в старшем возрасте.Как уточняется, участие бесплатное. Занятия пройдут по адресу: улица Селькоровская, 62. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону кол-центра 8 (343) 200-20-99.Мероприятие для возрастной категории 18+