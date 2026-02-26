Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-глава ЧОП по делу о неуплате 40 млн рублей налогов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего фактического руководителя ООО ЧОП «Аркона». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
По данным следствия, с января 2020 года по март 2022 года он сдавал в налоговую инспекцию недостоверные декларации по НДС и налогу на прибыль за 2020 и 2021 годы. В документах указывались сведения о сделках с рядом организаций, которые, как считает следствие, не соответствовали действительности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в результате федеральный бюджет недополучил более 40 млн рублей. Во время расследования эта сумма была полностью перечислена в бюджет.
Теперь материалы направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где дело рассмотрят по существу.
Теперь материалы направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где дело рассмотрят по существу.
