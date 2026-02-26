Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области запустили бесплатный курс по кибербезопасности
МТС объявила о запуске в регионе бесплатного интерактивного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Программа рассчитана на пользователей разных возрастов и посвящена современным схемам обмана и способам защиты от них.
Как сообщили в компании, курс включает 12 тематических блоков. В них разбираются фишинг, спуфинг, AI-фейки и другие распространённые методы мошенничества, а также психологические приёмы воздействия. После изучения материалов участникам предлагают пройти итоговый тест из 12 вопросов.
Программа разработана с учётом экспертизы сервиса «МТС Защитник», который занимается блокировкой спам- и мошеннических звонков.
В компании добавили, что наряду с развитием технологий уделяют внимание просветительской работе. В частности, проводятся мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М». Новый онлайн-курс, по данным МТС, станет частью этой программы и направлен на повышение цифровой грамотности пользователей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в компании, курс включает 12 тематических блоков. В них разбираются фишинг, спуфинг, AI-фейки и другие распространённые методы мошенничества, а также психологические приёмы воздействия. После изучения материалов участникам предлагают пройти итоговый тест из 12 вопросов.
Программа разработана с учётом экспертизы сервиса «МТС Защитник», который занимается блокировкой спам- и мошеннических звонков.
«За прошлый год в Свердловской области было заблокировано свыше 80 миллионов спам-звонков. Сейчас мы не только предоставляем инструменты для блокировки угроз, но и обучаем людей самостоятельно их распознавать», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
В компании добавили, что наряду с развитием технологий уделяют внимание просветительской работе. В частности, проводятся мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М». Новый онлайн-курс, по данным МТС, станет частью этой программы и направлен на повышение цифровой грамотности пользователей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Эксперт Авито сказал, когда ИИ-агенты станут массовыми
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Музей природы Урала отметит День кошек
24 февраля 2026
24 февраля 2026