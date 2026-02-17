Возрастное ограничение 18+

В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги

23.38 Четверг, 19 февраля 2026
Фото: Верховный суд России
Председатель Верховного Суда России Игорь Краснов заявил, что в спорах жильцов с управляющими компаниями из-за некачественных коммунальных услуг суды должны учитывать требования жильцов, и именно упраляшки должны нести ответственность. 

«Серьезный общественный резонанс вызывают разбирательства жильцов с управляющими компаниями в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг. Судам следует иметь в виду, что в таких случаях именно указанные компании несут обязанность полного возмещения убытков и компенсации морального вреда по требованию лиц, чьи права были нарушены»,

отметил Краснов на ежегодном совещании судей.


Алиса Левина © Вечерние ведомости
