В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги





отметил Краснов на ежегодном совещании судей. «Серьезный общественный резонанс вызывают разбирательства жильцов с управляющими компаниями в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг. Судам следует иметь в виду, что в таких случаях именно указанные компании несут обязанность полного возмещения убытков и компенсации морального вреда по требованию лиц, чьи права были нарушены»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Председатель Верховного Суда России Игорь Краснов заявил, что в спорах жильцов с управляющими компаниями из-за некачественных коммунальных услуг суды должны учитывать требования жильцов, и именно упраляшки должны нести ответственность.