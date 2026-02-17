Возрастное ограничение 18+
В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
Фото: Верховный суд России
Председатель Верховного Суда России Игорь Краснов заявил, что в спорах жильцов с управляющими компаниями из-за некачественных коммунальных услуг суды должны учитывать требования жильцов, и именно упраляшки должны нести ответственность.
«Серьезный общественный резонанс вызывают разбирательства жильцов с управляющими компаниями в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг. Судам следует иметь в виду, что в таких случаях именно указанные компании несут обязанность полного возмещения убытков и компенсации морального вреда по требованию лиц, чьи права были нарушены»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– отметил Краснов на ежегодном совещании судей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»
18 февраля 2026
18 февраля 2026