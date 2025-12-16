



– рассказал Александр Смирнов. «Наш внутренний ИИ-ассистент помогает не только в анализе больших объемов юридических данных, но и в структурировании документов. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить защищенность данных и не передавать их во внешние сторонние сервисы»,





– считает коммерческий директор, Право.ru. Алексей Отраднов. «Будущее развитие рынка неразрывно связано с технологическим прогрессом: адаптироваться к вызовам будут способны только те компании и специалисты, которые смогут использовать ИИ в качестве эффективного помощника»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Авито и Право.ru провели совместное исследование и выяснили, что 88% российских юристов используют ИИ в работе. В опросе участвовало более 500 специалистов из цифровых компаний и юридических фирм.Чаще всего ИИ применяют для первичного анализа информации (57%), генерации идей (53%), подготовки черновиков заключений (48%) и стандартных документов (39%). Также некоторые юристы используют нейросети для анализа нетипичной судебной практики и решения маркетинговых задач.Популярны среди юристов ChatGPT (47%), DeepSeek (39%), Gemini (38%). Также 23% используют специализированные юридические сервисы. 64% пользуются бесплатными версиями, 43% оформляют подписки.По словам, Александра Смирнова, управляющего директора по юридическим вопросам Авито, площадка активно тестирует внутренний ИИ-ассистент, построенный на собственных больших языковых моделях и развернутый в контуре компании.Согласно исследованию, свой искусственный интеллект используют 13% компаний, у 28% он находится на стадии тестирования, а 31% только планируют внедрить его в работу в ближайшие 1-2 года.Среди проблем, которые мешают внедрить ИИ в активную практику, юристы назвали риск получить недостоверную информацию (84%), необходимость проверять сведения (80%), проблемы с конфиденциальностью (77%), поэтому нейросети используют чаще для автоматизации рутины (78%) и брейншторминга (67%).75% юристов ожидают, что ИИ станет стандартом через 3-5 лет, но изменения в профессии будут умеренными. 45% видят в нём только помощника, 3% допускают полную автоматизацию через 10-15 лет.