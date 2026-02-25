Возрастное ограничение 18+
Суд взыскал с серовского магазина сотни тысяч за травму пенсионерки
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Серовская городская прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы, которая серьёзно пострадала при посещении продуктового магазина. Торговая точка была признана виновной в страданиях женщины.
Травму пожилая женщина получила в мае 2025 года. Выходя из торгового помещения, она поскользнулась и упала, получив перелом лодыжки правой голени. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать.
Целую неделю женщина провела на стационарном лечении в Серовской городской больнице. После выписки лечение продолжилось амбулаторно, а затем пенсионерке потребовалась длительная реабилитация. Проведённая судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что полученные повреждения причинили вред здоровью пострадавшей средней тяжести.
В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры выявили нарушения в обустройстве выхода из магазина. Наклонная поверхность, с которой упала женщина, не соответствовала требованиям безопасности для маломобильных групп населения. Конструкция не была оснащена специальными ограждениями и обязательными поручнями, которые могли бы предотвратить падение.
Принимая во внимание пенсионный возраст пострадавшей и грубые нарушения со стороны владельца торговой точки, прокуратура обратилась в суд. В исковом заявлении содержалось требование о взыскании компенсации морального вреда, причинённого женщине. Серовский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. С юридического лица, осуществляющего торговую деятельность в этом магазине, в пользу пострадавшей пенсионерки взыскано 400 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Травму пожилая женщина получила в мае 2025 года. Выходя из торгового помещения, она поскользнулась и упала, получив перелом лодыжки правой голени. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать.
Целую неделю женщина провела на стационарном лечении в Серовской городской больнице. После выписки лечение продолжилось амбулаторно, а затем пенсионерке потребовалась длительная реабилитация. Проведённая судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что полученные повреждения причинили вред здоровью пострадавшей средней тяжести.
В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры выявили нарушения в обустройстве выхода из магазина. Наклонная поверхность, с которой упала женщина, не соответствовала требованиям безопасности для маломобильных групп населения. Конструкция не была оснащена специальными ограждениями и обязательными поручнями, которые могли бы предотвратить падение.
Принимая во внимание пенсионный возраст пострадавшей и грубые нарушения со стороны владельца торговой точки, прокуратура обратилась в суд. В исковом заявлении содержалось требование о взыскании компенсации морального вреда, причинённого женщине. Серовский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. С юридического лица, осуществляющего торговую деятельность в этом магазине, в пользу пострадавшей пенсионерки взыскано 400 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В 2025 году почти на 36% выросло число коррупционных преступлений в Свердловской области
25 февраля 2026
25 февраля 2026