«Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»

— сказал директор по маркетингу «Авито Авто» Никита Макаров.

«У каждого автолюбителя есть "тот самый автомобиль" — живой свидетель важнейших моментов жизни. Проект "Километры хороших историй" — именно про такие истории: про эмоции, воспоминания и те тихие, но значимые роли, которые машина играет в нашей жизни»,