«Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
Фото: журнал «Авито Авто» / t.me/avito_auto_journal
«Авито Авто», звезда культового шоу MTV «Тачка на прокачку» Xzibit и опытный тюнер и кастомайзер автоблогер Дмитрий Гордей в рамках совместного проекта «Километры хороших историй» обновляют легендарный автомобиль ГАЗ-24 «Волга» 1983 года выпуска.
За процессом рестайлинга можно следить в социальных сетях Дмитрия Гордея и на странице проекта в журнале «Авито Авто».
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, все необходимые запчасти — от редких оригинальных деталей до современных компонентов, которые используются для «прокачки» машины, — ищут на «Авито Авто». Планируется, что после рейсайлинга обновлённая «Волга» станет частью музейной экспозиции.
Выбор ГАЗ-24 «Волга» не случаен — этот автомобиль стал символом эпохи, ассоциируясь с известными деятелями, спортсменами и кинофильмами, отмечают представители площадки.
Xzibit добавил, что рестайлинг «Волги» — возможность написать новую главу в истории автомобиля, сочетая дух прошлого и современного тюнинга. Дмитрий Гордей выразил надежду, что проект вдохновит нынешних владельцев «Волги» создавать свои уникальные истории.
Любой также может поделиться историей о «том самом авто» и заодно принять участие в розыгрыше призов, среди которых — футболка с автографом Xzibit, набор для автопутешествий, билеты на концерт рэпера и главный приз — полмиллиона рублей на тюнинг, покупку машины или другие автомобильные нужды. Победителей выберут Xzibit и Дмитрий Гордей.
Напомним, о сотрудничестве с Авито ведущий «Тачки на прокачку» Xzibit объявил в сентябре во время своего визита в Москву.
«У каждого автолюбителя есть "тот самый автомобиль" — живой свидетель важнейших моментов жизни. Проект "Километры хороших историй" — именно про такие истории: про эмоции, воспоминания и те тихие, но значимые роли, которые машина играет в нашей жизни»,
— сказал директор по маркетингу «Авито Авто» Никита Макаров.
