В аэропорту Кольцово пресечена попытка миллионной контрабанды

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по резонансному делу о контрабанде крупной суммы наличности. Деньги пытались незаконно пронести через контроль в Кольцово.Фигурантом дела выступил 45-летний иностранный гражданин, который намеревался вывезти из России миллионы рублей. Инцидент произошел в ноябре 2025 года в аэропорту. Мужчина, направлявшийся в иностранное государство, намеренно скрыл от сотрудников таможни крупную сумму денег. В своей ручной клади он перемещал через границу ЕАЭС более 4,2 миллиона рублей. Согласно закону, такие средства подлежат обязательному декларированию, однако пассажир проигнорировал установленные правила.В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело — действия злоумышленника квалифицировали по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ как контрабанда наличных в особо крупном размере. В ходе судебного разбирательства иностранный гражданин полностью признал свою вину в содеянном. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение применить к нарушителю меру уголовно-правового характера.Подсудимому назначен судебный штраф, сумма которого составила 40 тысяч рублей. Ключевым итогом заседания стал вопрос о судьбе изъятой наличности. Государственный обвинитель из Свердловской транспортной прокуратуры настаивал на конфискации незаконно перемещаемых средств. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и вынес соответствующее решение. Незаконно перевозимые денежные средства обращены в доход государства.