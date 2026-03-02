В Екатеринбурге ночью ограничат движение у ТРЦ «Карнавал» из-за антитеррористических учений

Александр Федоров © Вечерние ведомости

С 22:00 3 марта до 02:00 4 марта в районе ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения. На это время введут временные ограничения для пешеходов и транспорта.Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, ссылаясь на УФСБ России по Свердловской области, оперативный штаб 3 и 4 марта проведёт учение на территории торгово-развлекательного центра по адресу улица Халтурина, 55. По официальной информации, будут отрабатываться действия по пресечению условного террористического акта, а также по ликвидации и минимизации его последствий.Ограничения коснутся территории, ограниченной улицами Опалихинская, Толедова и Марата, а также парковки в районе улиц Халтурина и Качканарская. Жителям рекомендуют заранее продумать маршруты, если они планируют перемещаться в этом районе ночью.При этом до официального закрытия в 22:00 ТРЦ «Карнавал» будет работать в обычном режиме. Мероприятие для возрастной категории 18+