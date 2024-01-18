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В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных
Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Громкое уголовное дело Насими Мамедова после оправдательного вердикта присяжных возвращается на новый круг.
Поворот на новое рассмотрение для стороны защиты не был неожиданным. И адвокаты, и оправданный понимали, что вероятность второго круга очень высока.
Напомним, летом прошлого года после череды заседаний, по которым можно снять захватывающий сериал про «разборки 90-х», коллегия присяжных единогласно признала Мамедова невиновным. Они уверенно заявили, что в суде не было представлено ни одного убедительного доказательства того, что именно Насими Мамедов, екатеринбургский предприниматель, который 20 лет назад был студентом и работал водителем у одного «околокриминального персонажа» Михаила Клока, совершил заказное убийство. И ни одно доказательство, что именно Насими Мамедов стрелял в бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году, также представлено не было.
Мамедова освободили из-под стражи в зале суда. За ним было признано право на реабилитацию. Но история на этом не закончилась.
Как это было
2000 год
21 декабря. Ранним утром на улице Высоцкого в районе ЖБИ киллер поджидал жертву у подъезда, говорят следователи. «Заказанный» предприниматель Зубакин приехал к дому своего друга на Мерседесе, это был зелёный Гелендваген. Когда он вышел из машины, киллер произвел в него «не менее 12 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия калибра 5.6 мм». После, в этот же день, стрелявший и вышеупомянутый Клок, как полагает следствие, избавились от оружия, якобы утопив его в рыбацкой лунке озера Шарташ. Через два дня Зубакин умер в больнице.
Тоже 21 декабря. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть покушение на убийство. Следователь назначил ряд экспертиз (баллистику по найденным на месте происшествия гильзам, баллистику по пуле, извлеченной из трупа, судебно-медицинскую экспертизу).
Проверили версии:
- преступление совершено неизвестным лицом на почве конфликта, возникшего у подъезда на ул. Высоцкого;
- преступление совершено лицом, знакомым с Зубакиным, на почве конфликта, возникшего ранее;
- преступление совершено в связи с предпринимательской деятельностью Зубакина.
2001 год
21 марта. Дело приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего преступление.
29 ноября. До этого дня, по словам адвокатов, по розыску либо «никто ничего не делает, либо всё, что делали, куда-то исчезло». В этот день прокурор отменяет постановление о приостановлении и говорит следователю «выполнить указания прокурора от 25 января 2001 года». Однако этих указаний, по словам адвокатов, в деле нет. И до сих пор сторона защиты не знает, о чем именно говорится в этих указаниях.
29 декабря. Предварительное следствие снова приостанавливается.
С 2001 года дело по каким-то причинам не расследовалось...
2022 год
2 марта. Начальник СУ СК отменил постановление о приостановлении предварительного следствия 2001 года как незаконное. Производство по делу было возобновлено. Это произошло после того, как ключевой свидетель якобы принес в ФСБ флешку с видеозаписями, на которых Клок рассказывает о своих преступлениях. В производстве Кировского отдела следственного комитета Екатеринбурга дело было один день.
3 марта. Дело принял к производству следователь первого отдела СУСК РФ по Свердловской области Тутынин А.О.
10 марта. Официально допрошен ключевой свидетель, который якобы принес ту самую ключевую флешку.
20 марта. Допрошен Михаил Клок — в качестве подозреваемого. Позже станет известно, что на показаниях Клока строится всё обвинение Мамедова, который, напомним, был у него водителем, когда был студентом.
В марте в деле появляется любопытный документ. Выясняется, что Михаил Клок, много раз подозреваемый и задерживаемый по разным поводам, в 2022 году заключает ключевое досудебное соглашение, из которого мы узнаем, что:
- он берет на себя обязательство «дать правдивые и признательные показания о своей преступной деятельности, дать показания в отношении сотрудников правоохранительных органов, изобличающие их в получении взятки в 2013 году за не привлечение его и других соучастников к уголовной ответственности за убийство Зубакина А.В.»;
- он подписал обязательства рассказать о взятках судье Кировского районного суда (за вынесение мягкого приговора),
о взятках сотруднику ФСБ (который то ли взял взятку, то ли похитил 20 млн рублей, связанных с назначением мэра одного из городов Свердловской области).
Клоку за это пообещали, что его дело будет рассмотрено в особом порядке и в особом же порядке будет вынесено судебное решение по уголовному делу.
Тоже март. Еще одна досудебка в деле, на этот раз — заказчика убийства. По версии следствия, убийство заказал Дмитрий Дейч, партнер Зубакина по бизнесу. Он успел дать ряд важных показаний — например, о том, как он договаривался о даче взятки, чтобы «ни его самого, ни Клока за это убийство не привлекли». И о том, как обвинил высокопоставленного силовика МВД во взятке в 1,5 миллиона долларов, чтобы тот «решил проблему». А также о том, что договариваться с высокими чинами ему помогали криминальные авторитеты.
20 марта. В тот же день, когда в качестве подозреваемого был допрошен Клок, в Екатеринбурге был задержан предприниматель Насими Мамедов. Его задержали по подозрению в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ. Это часть, в котором идет речь о «простом убийстве», однако сейчас, как обращают внимание адвокаты, ему вменяется квалифицированное убийство — «убийство по найму» (п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ).
Мамедов заявил, что преступления не совершал, с задержанием не согласен.
23 марта. Мамедову предъявлено обвинение. По словам защиты, из доказательств у следствия были только показания Михаила Клока. На следующий день Ленинский районный суд заключил Мамедова под стражу.
2023 год
Апрель. Дмитрий Дейч, которого считают заказчиком убийства и который давал много важных показаний, таинственно скончался.
Июль. Самый горячий месяц в уголовном деле. В Кировском суде Екатеринбурга суд присяжных рассматривает дело Мамедова. Правозащитники полагают, что его хотят сделать «крайним» в запутанном деле с множеством неизвестных.
Потерпевшая сторона (сразу несколько родственников убитого Зубакина) подали заявления на выплату им денежных компенсаций из-за убийства.
Один из ключевых свидетелей на вопрос: «Кто стрелял в Зубакина Алексея?» ответил: «Лично Клок неоднократно, если не сотню раз, говорил мне и даже рассказывал в красках, как он красиво стрелял в Зубакина».
На следующий день после этого заявления сторона обвинения и потерпевшие потребовали закрыть процесс от СМИ. Журналистам запретили вести трансляции из зала суда, снимать видео и фотографировать.
Главный «обвинитель» Клок неожиданно появляется в качестве свидетеля из Хамовнического суда Москвы в режиме видеоконференцсвязи. Его появление по ВКС вызвало удивление у стороны защиты, ведь, как предполагалось, «выделенный в отдельное производство» Клок находится под домашним арестом. Тем не менее, по информации его знакомых, Клок якобы свободно перемещался по Екатеринбургу и другим городам.
Клок в каждом протоколе называет «разные ключевые события», говорят адвокаты. На их вопрос, почему такие противоречия в показаниях, Клок отвечает, что только после очной ставки с Дейчем он понял, «что было все совсем по-другому».
Присяжные узнают, что никто не видел, как стрелял Мамедов. Оружие убийства также не было найдено.
Какие «доказательства» представила сторона обвинения:
- рисунок (!) с места убийства, который свидетель стороны обвинения изобразил на бумаге в зале суда через 20 лет. Выстрелов он не слышал, стрелка не видел, жертву заметил не сразу.
- еще один рисунок — нарисованное на ватмане красной краской пятно размером 40 на 40 см, которое, по словам гособвинения, «визуализирует» пятно крови с места преступления.
- протокол обыска у бизнесмена Мамедова, при котором нашли пачки долларов США и евро в 2022 году (убийство, напомним, произошло в 2000-м, а сам Мамедов уже много лет занимается производством полимерного компаунда из вторсырья).
- 12 гильз, «кусочки металла» (фрагменты пуль), а также результат судмедэкспертизы на выявление ДНК, которая была проведена в прошлом году. Исследование показало, что установить генетические признаки невозможно, так как ДНК недостаточно.
7 августа. Прокурор, которая считает, что Мамедов — жестокий убийца, продекламировала… обвинительное стихотворение. В нем идет речь о жертве, главных фигурантах и сюжетных поворотах уголовного дела.
8 августа. В Екатеринбурге присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве Зубакина.
Прокуратура и потерпевшая сторона подали апелляцию.
20 октября. Свердловский областной суд перенес заседание по апелляции в связи с тем, что один из судей заявил о самоотводе. Оказалось, что он учился с подсудимым Мамедовым в средней школе, а это «может вызвать сомнения в объективности».
15 ноября. Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные. В своих доводах прокурор отметил «вопиющие», по его словам, процессуальные нарушения, которые якобы были допущены в суде первой инстанции.
Изначально сторона обвинения заявила, что на присяжных было оказано некое «давление и психологическое воздействие» как в ходе процесса, так и посредством какого-то другого способа. Однако в официальном определении такого момента не оказалось. В качестве мотивов для отмены оправдания был перечислен ряд нарушений, которые, как утверждается, допустил председательствующий судья и сторона защиты. Речь о процедуре самоотвода присяжного, «личных вопросах» свидетелям, а также о том, что Михаил Клок был допрошен… без адвоката.
Между тем, адвокаты Мамедова обращают внимание на то, что о процессуальных нарушениях, если они действительно были, прокуратура могла заявить в ходе процесса, однако этого не было сделано.
Сам Мамедов в очередной раз высказался о своей невиновности. Он обратил внимание на то, что присяжных перед каждым заседанием спрашивали, пытался ли кто-то оказать на них давление, пытался ли кто-то из самих присяжных навести справки о деле из СМИ или от участников процесса. Присяжные какое-либо давление на них отрицали и заявляли, что не пытались наводить справки.
Насими Мамедову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
2024 год
16 января. В Кировском районном суде состоялся отбор новой коллегии присяжных. По данным адвокатов, в список попали пять женщин и один мужчина.
Судья — Юрий Радчук. Следующее заседание запланировано на 25 января.
Поворот на новое рассмотрение для стороны защиты не был неожиданным. И адвокаты, и оправданный понимали, что вероятность второго круга очень высока.
Напомним, летом прошлого года после череды заседаний, по которым можно снять захватывающий сериал про «разборки 90-х», коллегия присяжных единогласно признала Мамедова невиновным. Они уверенно заявили, что в суде не было представлено ни одного убедительного доказательства того, что именно Насими Мамедов, екатеринбургский предприниматель, который 20 лет назад был студентом и работал водителем у одного «околокриминального персонажа» Михаила Клока, совершил заказное убийство. И ни одно доказательство, что именно Насими Мамедов стрелял в бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году, также представлено не было.
Мамедова освободили из-под стражи в зале суда. За ним было признано право на реабилитацию. Но история на этом не закончилась.
Как это было
2000 год
21 декабря. Ранним утром на улице Высоцкого в районе ЖБИ киллер поджидал жертву у подъезда, говорят следователи. «Заказанный» предприниматель Зубакин приехал к дому своего друга на Мерседесе, это был зелёный Гелендваген. Когда он вышел из машины, киллер произвел в него «не менее 12 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия калибра 5.6 мм». После, в этот же день, стрелявший и вышеупомянутый Клок, как полагает следствие, избавились от оружия, якобы утопив его в рыбацкой лунке озера Шарташ. Через два дня Зубакин умер в больнице.
Тоже 21 декабря. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть покушение на убийство. Следователь назначил ряд экспертиз (баллистику по найденным на месте происшествия гильзам, баллистику по пуле, извлеченной из трупа, судебно-медицинскую экспертизу).
Проверили версии:
- преступление совершено неизвестным лицом на почве конфликта, возникшего у подъезда на ул. Высоцкого;
- преступление совершено лицом, знакомым с Зубакиным, на почве конфликта, возникшего ранее;
- преступление совершено в связи с предпринимательской деятельностью Зубакина.
2001 год
21 марта. Дело приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего преступление.
29 ноября. До этого дня, по словам адвокатов, по розыску либо «никто ничего не делает, либо всё, что делали, куда-то исчезло». В этот день прокурор отменяет постановление о приостановлении и говорит следователю «выполнить указания прокурора от 25 января 2001 года». Однако этих указаний, по словам адвокатов, в деле нет. И до сих пор сторона защиты не знает, о чем именно говорится в этих указаниях.
29 декабря. Предварительное следствие снова приостанавливается.
С 2001 года дело по каким-то причинам не расследовалось...
2022 год
2 марта. Начальник СУ СК отменил постановление о приостановлении предварительного следствия 2001 года как незаконное. Производство по делу было возобновлено. Это произошло после того, как ключевой свидетель якобы принес в ФСБ флешку с видеозаписями, на которых Клок рассказывает о своих преступлениях. В производстве Кировского отдела следственного комитета Екатеринбурга дело было один день.
3 марта. Дело принял к производству следователь первого отдела СУСК РФ по Свердловской области Тутынин А.О.
10 марта. Официально допрошен ключевой свидетель, который якобы принес ту самую ключевую флешку.
20 марта. Допрошен Михаил Клок — в качестве подозреваемого. Позже станет известно, что на показаниях Клока строится всё обвинение Мамедова, который, напомним, был у него водителем, когда был студентом.
В марте в деле появляется любопытный документ. Выясняется, что Михаил Клок, много раз подозреваемый и задерживаемый по разным поводам, в 2022 году заключает ключевое досудебное соглашение, из которого мы узнаем, что:
- он берет на себя обязательство «дать правдивые и признательные показания о своей преступной деятельности, дать показания в отношении сотрудников правоохранительных органов, изобличающие их в получении взятки в 2013 году за не привлечение его и других соучастников к уголовной ответственности за убийство Зубакина А.В.»;
- он подписал обязательства рассказать о взятках судье Кировского районного суда (за вынесение мягкого приговора),
о взятках сотруднику ФСБ (который то ли взял взятку, то ли похитил 20 млн рублей, связанных с назначением мэра одного из городов Свердловской области).
Клоку за это пообещали, что его дело будет рассмотрено в особом порядке и в особом же порядке будет вынесено судебное решение по уголовному делу.
Тоже март. Еще одна досудебка в деле, на этот раз — заказчика убийства. По версии следствия, убийство заказал Дмитрий Дейч, партнер Зубакина по бизнесу. Он успел дать ряд важных показаний — например, о том, как он договаривался о даче взятки, чтобы «ни его самого, ни Клока за это убийство не привлекли». И о том, как обвинил высокопоставленного силовика МВД во взятке в 1,5 миллиона долларов, чтобы тот «решил проблему». А также о том, что договариваться с высокими чинами ему помогали криминальные авторитеты.
20 марта. В тот же день, когда в качестве подозреваемого был допрошен Клок, в Екатеринбурге был задержан предприниматель Насими Мамедов. Его задержали по подозрению в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ. Это часть, в котором идет речь о «простом убийстве», однако сейчас, как обращают внимание адвокаты, ему вменяется квалифицированное убийство — «убийство по найму» (п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ).
Мамедов заявил, что преступления не совершал, с задержанием не согласен.
23 марта. Мамедову предъявлено обвинение. По словам защиты, из доказательств у следствия были только показания Михаила Клока. На следующий день Ленинский районный суд заключил Мамедова под стражу.
2023 год
Апрель. Дмитрий Дейч, которого считают заказчиком убийства и который давал много важных показаний, таинственно скончался.
Июль. Самый горячий месяц в уголовном деле. В Кировском суде Екатеринбурга суд присяжных рассматривает дело Мамедова. Правозащитники полагают, что его хотят сделать «крайним» в запутанном деле с множеством неизвестных.
Потерпевшая сторона (сразу несколько родственников убитого Зубакина) подали заявления на выплату им денежных компенсаций из-за убийства.
Один из ключевых свидетелей на вопрос: «Кто стрелял в Зубакина Алексея?» ответил: «Лично Клок неоднократно, если не сотню раз, говорил мне и даже рассказывал в красках, как он красиво стрелял в Зубакина».
На следующий день после этого заявления сторона обвинения и потерпевшие потребовали закрыть процесс от СМИ. Журналистам запретили вести трансляции из зала суда, снимать видео и фотографировать.
Главный «обвинитель» Клок неожиданно появляется в качестве свидетеля из Хамовнического суда Москвы в режиме видеоконференцсвязи. Его появление по ВКС вызвало удивление у стороны защиты, ведь, как предполагалось, «выделенный в отдельное производство» Клок находится под домашним арестом. Тем не менее, по информации его знакомых, Клок якобы свободно перемещался по Екатеринбургу и другим городам.
Клок в каждом протоколе называет «разные ключевые события», говорят адвокаты. На их вопрос, почему такие противоречия в показаниях, Клок отвечает, что только после очной ставки с Дейчем он понял, «что было все совсем по-другому».
Присяжные узнают, что никто не видел, как стрелял Мамедов. Оружие убийства также не было найдено.
Какие «доказательства» представила сторона обвинения:
- рисунок (!) с места убийства, который свидетель стороны обвинения изобразил на бумаге в зале суда через 20 лет. Выстрелов он не слышал, стрелка не видел, жертву заметил не сразу.
- еще один рисунок — нарисованное на ватмане красной краской пятно размером 40 на 40 см, которое, по словам гособвинения, «визуализирует» пятно крови с места преступления.
- протокол обыска у бизнесмена Мамедова, при котором нашли пачки долларов США и евро в 2022 году (убийство, напомним, произошло в 2000-м, а сам Мамедов уже много лет занимается производством полимерного компаунда из вторсырья).
- 12 гильз, «кусочки металла» (фрагменты пуль), а также результат судмедэкспертизы на выявление ДНК, которая была проведена в прошлом году. Исследование показало, что установить генетические признаки невозможно, так как ДНК недостаточно.
7 августа. Прокурор, которая считает, что Мамедов — жестокий убийца, продекламировала… обвинительное стихотворение. В нем идет речь о жертве, главных фигурантах и сюжетных поворотах уголовного дела.
8 августа. В Екатеринбурге присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве Зубакина.
Прокуратура и потерпевшая сторона подали апелляцию.
20 октября. Свердловский областной суд перенес заседание по апелляции в связи с тем, что один из судей заявил о самоотводе. Оказалось, что он учился с подсудимым Мамедовым в средней школе, а это «может вызвать сомнения в объективности».
15 ноября. Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные. В своих доводах прокурор отметил «вопиющие», по его словам, процессуальные нарушения, которые якобы были допущены в суде первой инстанции.
Изначально сторона обвинения заявила, что на присяжных было оказано некое «давление и психологическое воздействие» как в ходе процесса, так и посредством какого-то другого способа. Однако в официальном определении такого момента не оказалось. В качестве мотивов для отмены оправдания был перечислен ряд нарушений, которые, как утверждается, допустил председательствующий судья и сторона защиты. Речь о процедуре самоотвода присяжного, «личных вопросах» свидетелям, а также о том, что Михаил Клок был допрошен… без адвоката.
Между тем, адвокаты Мамедова обращают внимание на то, что о процессуальных нарушениях, если они действительно были, прокуратура могла заявить в ходе процесса, однако этого не было сделано.
Сам Мамедов в очередной раз высказался о своей невиновности. Он обратил внимание на то, что присяжных перед каждым заседанием спрашивали, пытался ли кто-то оказать на них давление, пытался ли кто-то из самих присяжных навести справки о деле из СМИ или от участников процесса. Присяжные какое-либо давление на них отрицали и заявляли, что не пытались наводить справки.
Насими Мамедову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
2024 год
16 января. В Кировском районном суде состоялся отбор новой коллегии присяжных. По данным адвокатов, в список попали пять женщин и один мужчина.
Судья — Юрий Радчук. Следующее заседание запланировано на 25 января.
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