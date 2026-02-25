Винтаж и ресейл: Собчак собрала образы Бураку Озчивиту на премьеру через Авито





— комментирует Алексей Гевлич,

директор бизнес-направления Lifestyle в Авито Сегодня ресейл окончательно закрепился как один из мировых модных трендов: звёзды всё чаще появляются на красных дорожках и крупных светских событиях в архивных образах, показывая, что стиль строится не на новизне вещей, а на их редкости, качестве и осознанном подходе к моде. Ресейл не только делает мировую моду доступной и демократичной, но и дает возможность найти по-настоящему уникальные товары, которые не найти в широком ассортименте, например, вещи из лимитированных коллекций,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

К премьере спектакля «Самая красивая девушка Стамбула» Ксения Собчак подготовила для турецкого актёра Бурака Озчивита два кастомных образа, полностью собранных на Авито из винтажных и ресейл вещей премиум- и High Fashion-брендов.Бурак Озчивит, известный по сериалам «Великолепный век», «Основание: Осман» и «Чёрная любовь», посетит Москву сегодня с премьерой спектакля. В рамках визита он примет участие в пресс-конференции и афтерпати после спектакля.Для утренней пресс-конференции актёру наденут кашемировый пиджак, вельветовые брюки и трикотажную водолазку итальянских брендов. Вечером на афтерпати он появится в образе с кожаной курткой японского бренда, джинсами, белым поло и аксессуарами. Общая стоимость образов составила 680 тысяч рублей — почти вдвое дешевле, чем аналогичные вещи в бутиках.Мероприятие для возрастной категории 18+